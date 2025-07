En La Paz la recaudación tributaria creció a Bs 9.357 millones y la población ocupada urbana alcanza 1,2 millones de personas

Fuente: ABI / La Paz

En 2025, el departamento de La Paz registró un crecimiento significativo en sectores clave de su economía como la recaudación tributaria que llegó a Bs 9.357 millones a mayo, la población ocupada urbana que alcanzó a 1,2 millones de personas en el primer trimestre y se registraron 1.289 nuevas empresas en el primer cuatrimestre, informó el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Según el reporte de esa cartera de Estado, la recaudación tributaria en el departamento alcanzó Bs 9.357 millones a mayo de 2025, lo que representa un incremento del 16,5% respecto al mismo mes de 2024, cuando se recaudaron Bs 8.034 millones.

Estos resultados evidencian una recuperación sostenida de la actividad económica formal en La Paz, que mañana, 16 de julio, conmemora un nuevo aniversario del Grito Libertario de 1810, liderado por el prócer Pedro Domingo Murillo.

En el mercado laboral, la población ocupada urbana alcanzó los 1,2 millones de personas en el primer trimestre de 2025, el nivel más alto desde que se tienen registros, lo que muestra la recuperación del empleo tras la pandemia, cuando el número de ocupados cayó a cerca de 822.000 personas (segundo trimestre de 2020).

En el primer cuatrimestre de este año también se registraron 1.289 nuevas empresas, un aumento del 5,4% respecto al mismo periodo de 2024. A abril de 2025, La Paz contaba con 121.585 empresas.

Sistema financiero

El sistema financiero paceño también registró cifras positivas. A mayo de 2025, los depósitos sumaban $us 17.654 millones, un crecimiento del 3% respecto a mayo de 2024. Las cuentas de depósitos superaron los 4,8 millones, con un incremento del 14%. Este crecimiento refuerza la tendencia de inclusión financiera en el departamento.

Por otra parte, la cartera bruta llegó a $us 8.360 millones, con una variación interanual del 5%, cuando se registraron $us 7.937 millones.

La bolivianización de créditos y depósitos se mantuvo fuerte. Así, al quinto mes del año, el 100% de los créditos y el 93% de los depósitos estaban denominados en moneda nacional.

Asimismo, a mayo de 2025, el sistema financiero otorgó un total de 349.546 créditos productivos en el departamento, destinados a actividades como la industria y el turismo. El desembolso acumulado alcanzó los $us 4.073 millones, lo que representa un crecimiento del 11% en comparación con mayo de 2024, cuando llegó a $us 3.673 millones.

Al quinto mes del año, se entregaron 20.265 créditos de Vivienda de Interés Social, por un total de $us922 millones. Por otro lado, hasta abril, 3.651 productores accedieron a créditos SIBOLIVIA por Bs 467 millones.

Estos recursos se canalizaron principalmente a la industria manufacturera, Bs 355 millones; agricultura y ganadería, Bs 111 millones; y caza, silvicultura y pesca, Bs 1 millón. La mayor parte del financiamiento se destinó a microempresas.

Además, hasta mayo, 3.815 mujeres fueron beneficiadas con Bs 226 millones por el programa Créditos Mujer BDP, que está orientado a apoyar emprendimientos femeninos con tasas de interés preferenciales, condiciones accesibles y asistencia técnica.

Por otra parte, a mayo de 2025, las exportaciones alcanzaron $us 404 millones. Destacan el oro metálico, con $us 128 millones; joyería de oro, $us 81 millones; estaño metálico, $us 51 millones; mineral de zinc, $us 31 millones, y mineral de estaño, $us 24 millones. Este último producto creció un 31.453,0% respecto a mayo de 2024, cuando apenas se exportaron $us 0,1 millones.

El volumen total exportado creció un 43% a similar período, totalizando 168.096 toneladas. La industria manufacturera mantuvo el mayor peso dentro de la estructura exportadora, con 132.531 toneladas, seguida por los minerales, que en conjunto superan las 34.319 toneladas, y por los bienes agrícolas, con 1.246 toneladas.

Inversión pública

En cuanto a la inversión pública, el Presupuesto General del Estado 2025 asignó Bs 3.902 millones al departamento de La Paz en 2025. De ese total, el 44% se destinó a proyectos productivos, 34% a infraestructura, 20% a programas sociales y 2% a iniciativas multisectoriales.

Para 2025, el departamento de La Paz tiene una cartera diversa de proyectos de inversión pública, orientados a fortalecer la producción, mejorar la infraestructura vial y ampliar el acceso a servicios sociales.

En el área productiva destacan obras estratégicas como la Central Hidroeléctrica Río Miguillas, plantas agroindustriales en Alto Beni, Ixiamas, Palos Blancos, Patacamaya y Huarina, así como redes de gas en El Alto y el proyecto piscícola en el lago Titicaca.

En infraestructura, figuran tramos carreteros clave como Escoma – Pacobamba, Senkata–Apacheta y Nazacara – Hito IV, además de la conservación vial y modernización tecnológica en monitoreo del espectro electromagnético.

En cuanto a la redistribución de ingreso a través de bonos sociales, en 2024, la Renta Dignidad llegó a 389.678 adultos mayores, el Bono Juancito Pinto benefició a 554.496 estudiantes y el Bono Juana Azurduy fue entregado a 52.338 personas, entre mujeres gestantes y niños menores de dos años.

En tanto, la Tarifa Dignidad favoreció a 320.039 usuarios de energía eléctrica, cantidad que equivale al 35% del total en el departamento.