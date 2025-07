Evismo lanza advertencia: “el próximo gobierno no durará ni un año”

El dirigente cruceño Reynaldo Ezequiel condiciona la unidad de la izquierda, desacredita a Andrónico Rodríguez y arremete contra políticos de la oposición.

eju.tv /Video: DTV

El dirigente evista de Santa Cruz, Reynaldo Ezequiel, advirtió que cualquier gobierno que surja de las elecciones de 2025 ‘no durará más de un año’, porque carecerá de legitimidad, debido a que las elecciones generales de agosto venidero son ‘fraguadas’ y ‘amañadas, porque se inhabilitó al único candidato que goza de la representación mayoritaria del pueblo boliviano: Evo Morales; ese elemento será fundamental, porque -dijo- no tendrá gobernabilidad.

“Es por eso que cualquiera de estos vendepatrias que vaya a asumir el gobierno no va a tener la representación del pueblo boliviano. No va a aguantar ni un año ese gobierno, porque sabemos nosotros que este gobierno que vaya a asumir, cualquiera de estos candidatos que vaya a tomar la presidencia así, con unas elecciones fraguadas, con unas elecciones amañadas, con unas elecciones donde verdaderamente no está participando la mayoría del pueblo boliviano, no va a poder gobernar, no va a tener representación”, decretó.

Foto: captura pantalla

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Ezequiel afirmó que los adeptos de Morales no desistirán en su lucha hasta lograr que se reconozca el derecho del expresidente a participar en los comicios y que se activaron los mecanismos de defensa ante las instancias legales, judiciales, incluso en el campo internacional para que respete la Constitución Política del Estado (CPE), que supuestamente faculta al líder cocalero a ser nuevamente candidato, aunque una sentencia constitucional dice lo contrario.

“Nosotros, el pueblo boliviano, por derecho y por Constitución, tenemos nuestro candidato y se llama Evo Morales. Vamos a seguir peleando y luchando por las instancias legales, judiciales, vía internacional. Todos los mecanismos que sean necesarios. Si no se diera así, los únicos culpables son el Órgano Electoral, el Gobierno y el Tribunal Constitucional autoprorrogado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a empezar a hacer una campaña del voto nulo. Así nomás”, advirtió.

Foto: captura pantalla

Asimismo, El dirigente cruceño descartó la asistencia del sector evista a la convocatoria realizada por la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo (MAS), prevista para este jueves en Santa Cruz, con el fin de buscar una unidad del bloque popular, porque, dejó en claro que cualquier intento de reconciliación política pasa ineludiblemente por habilitar a Evo Morales como candidato presidencial.

“¿Cómo van a llamar a unidad si hay cheques, hay depósitos a miembros del Órgano Electoral? ¿Cómo van a llamar a unidad si tenemos hermanos presos? ¿Cómo van a llamar a unidad si estos verdaderamente han destruido al pueblo boliviano? Son unos sinvergüenzas. Si verdaderamente quieren reivindicarse con el pueblo boliviano, dejen de presionar al Órgano Electoral, al Tribunal Constitucional y dejen que el pueblo boliviano decida en las urnas. Que dejen que Evo Morales participe democráticamente y que el pueblo boliviano decida por qué candidato votar”, espetó.

Foto: captura pantalla

Asimismo, Ezequiel arremetió contra los principales líderes opositores, Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga y Manfred Reyes Villa, contra quienes no escatimó epítetos, al calificarlos de ‘vendepatrias’ y ‘vividores del Estado’; además, también los acusó de querer llegar al poder para privatizar los recursos naturales del país como el litio y los hidrocarburos, para continuar con un ‘modelo de saqueo’ impuesto durante los gobiernos neoliberales.

“Nosotros no nos vamos a rendir, vamos a seguir luchando contra estos candidatos que lo único que les interesa es vender los recursos de los bolivianos, vender al extranjero; comprarlo a gallina muerta como lo hacía el señor Samuel Doria Medina, meterse la plata de los bolivianos a sus bolsillos. Estos políticos vendepatrias como Tuto, Manfred y Samuel, son la misma porquería. Estos políticos reciclados del gonismo y el banzerismo no representan al pueblo boliviano, solo saben enriquecerse a costa del Estado. Samuel ni ha entrado al gobierno y ya está negociando el litio”, lanzó.

Foto: captura pantalla

Asimismo, arremetió contra el actual candidato de la alianza Popular, Andrónico Rodríguez, a quien consideró como ‘un niño inflado’ y ‘traidor de los movimientos sociales’. Incluso mostró un pañal como símbolo de su crítica. “Este pañal es para Andrónico, porque no le da la talla. Le hicieron creer que era león, pero es un minino”, refirió para luego responsabilizarlo como uno de los actores que dividió al MAS por aliarse con el arcismo y los políticos tradicionales.

“Andrónico está bajando en las encuestas porque la gente ya se dio cuenta que no tiene liderazgo. No pudo con el Senado, menos va a poder con la Presidencia”, remarcó en claro cuestionamiento a la capacidad del presidente de la Cámara Alta. “Y decían, ¿no? Que por estrategia no va a debatir. Mentira. No va a debatir, porque no tiene propuestas. No es un líder. Le hicieron creer toda esa gente reciclada que le apoya, que es del arcismo. Unos corruptillos que no han podido hacer su chaquito de oro ahí con el Arce”, espetó.