Ex director del Régimen Penitenciario: «Cada año se registran entre 30 y 35 fugas de reos en el país»

En el contexto de las recientes fugas de reos, según Ramiro LLanos, las cárceles deberían estar controladas por especialistas. Además, denunció que por la puerta de estos penitenciarios ingresan droga, alcohol, celulares y hasta se permite la prostitución.

Ramiro Llanos, ex director nacional del Régimen Penitenciario, advirtió sobre la profunda crisis del sistema carcelario boliviano. En una entrevista con el programa Influyentes de EL DEBER Radio, señaló que cada año se registran entre 30 y 35 fugas de reos en el país y cuestionó que, a diferencia de otras naciones, las cárceles bolivianas aún estén bajo control policial, en lugar de ser administradas por personal especializado.

«En Bolivia, no tenemos el control, no se hace la diferencia, pero hace muchos años que yo menciono, en todos los países de vecinos, la Policía ya no está a cargo de las cárceles, son especialistas en (los que se encargan) de este manejo», señaló Llanos, indicando que el rol de la Policía debería ser controlar la seguridad en las afueras de centros penitenciarios.

Cuando se le preguntó la razón de esta propuesta, Llanos contestó que, cuando se formó Naciones Unidas, se recomendó que no se entregara la administración de los gobiernos a los «uniformados».

«En la segunda guerra mundial, los uniformados han matado 50 millones de personas. Naciones Unidas cuando se formó, indicó que nunca debemos entregar la administración de nuestros gobiernos a uniformados, y por eso todas las instituciones se gobiernan por civiles (…) es una recomendación internacional, las reglas mínimas indican eso», fundamentó LLanos.

La reciente fuga de dos reclusos del penal de San Pedro, quienes escaparon descendiendo con una cuerda desde el muro de la cárcel, ha puesto nuevamente en evidencia la profunda crisis que atraviesa el sistema penitenciario boliviano. El hecho fue grabado por testigos y difundido en redes sociales, lo que generó gran alarma en la población.

14 reos se han fugado de cárceles en este año

Según un dato del director de Régimen Penitenciario, el Crnl. Rodolfo Machicado, en lo que va del año, ya se han registrado al menos 14 fugas de reos en distintas cárceles del país, sin embargo, solo ocho han sido recapturados.

Llanos indicó que, en Bolivia, los casos muestran un nivel de planificación, organización y logística empleado. Ya que los escapes se realizan con cuerdas o sábanas, con nudos similares a las que usan los escaladores, que facilitaban el descenso. «No es cualquier fuga, son fugas en la que están incluidos otros grupos, es decir, parecería que es un grupo ya muy organizado para que ellos salgan», indicó.

Además de la inseguridad que generan estas fugas, se incrementa el temor de las víctimas, que muchas veces viven bajo amenazas, así como la sensación de impunidad que rodea a los hechos. Según el exdirector, la falta de control y vigilancia efectiva dentro de las cárceles bolivianas también quedó evidenciada con la presencia de fiestas, ingresos irregulares y el aparente desconocimiento de las autoridades sobre los movimientos al interior de los recintos penitenciarios.

¿Qué ocurre en las cárceles bolivianas?

Según el ex director del Régimen Penitenciario, un estudio realizado a nivel nacional en los centros penitenciarios reveló que la droga, el alcohol, los celulares y objetos prohibidos, como cortopunzantes, ingresan principalmente por la puerta principal, controlada por la Policía.

Además, cuestionó duramente el silencio de las autoridades y de colectivos que defienden los derechos de las mujeres, al señalar que estas menores son inducidas a prácticas sexuales, enamoradas, embarazadas y víctimas de una asociación delictiva dentro de las cárceles. Llanos exhortó a prohibir no solo el ingreso de niños, sino también de adolescentes, advirtiendo que se está generando un grave daño a la niñez y juventud del país.

«Lo de las prostituciones es normal en San Pedro y en estadística entran como 150″, lamentó, añadiendo que es la Policía quien recauda el dinero que les permite ingresar.

Llanos indicó que, hay ingreso de adolescente, así como pagos de hasta 3.000 dólares por mejores condiciones carcelarias, lo que demuestra que las cárceles bolivianas operan con reglas informales y sin un marco reglamentario definido.

Abuso de la detención preventiva

Otro de los problemas estructurales señalados por Llanos es el abuso de la detención preventiva. El exdirector criticó a los jueces por llenar las cárceles con personas que aún no han sido condenadas, violando el principio constitucional de presunción de inocencia.

Propuso alternativas más económicas y eficientes, como controles domiciliarios mediante llamadas telefónicas o visitas sorpresa, evitando así la saturación carcelaria. Advirtió que actualmente las cárceles no cuentan con una clasificación adecuada de los reclusos, lo que permite que personas privadas de libertad por delitos menores convivan con criminales peligrosos, generando un efecto de contagio criminal.

Llanos ilustró cómo esta convivencia sin filtros puede transformar a personas sin antecedentes violentos en potenciales agresores. «En la cárcel no están clasificados, que es lo peor, entonces, se puede dar que un delincuente que ha cometido un delito grave, como asesinato, puede estar junto a uno de asistencia familiar», explicó.