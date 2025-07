Expectativa electoral enfría el mercado paralelo del dólar y la brecha con el tipo oficial sigue alta, observa analista

“Hay que tener cuidado de si el dólar está bajando, sí, pero del cielo, porque sigue muy por encima del tipo de cambio oficial, que está en Bs 6,96, mientras el paralelo se mantiene en Bs 13 o 14, y eso muestra que no hay una mejora real, solo una caída desde un nivel muy alto”, resaltó.

En esta línea, el economista explicó que este tipo de mercados funciona bajo la lógica del “paseo aleatorio”, lo que implica que, en el corto plazo, los precios pueden moverse en cualquier dirección, influidos más por factores emocionales, especulativos y políticos que por fundamentos económicos sólidos.

El economista subrayó que no hay cambios en las causas estructurales del problema de la falta de disponibilidad de divisas, ya que las cifras de exportaciones, inversión extranjera directa, préstamos internacionales o remesas siguen bajas o estancadas.

“En la estructura económica no ha cambiado nada relevante: las exportaciones no han aumentado significativamente, la inversión extranjera sigue paralizada, no hay nuevos préstamos grandes y las remesas no han subido, por lo tanto, la escasez estructural de dólares persiste”, matizó.