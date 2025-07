Expositores de China e India las novedades en Expocruz 2025

PARTICIPACIÓN. Más de 2.200 marcas, entre nacionales y extranjeras estarán presentes en la 49° versión de la Feria Internacional de Santa Cruz – Expocruz 2025, a desarrollarse del 19 al 28 de septiembre.

Fuente: El Mundo

Por primera vez China e India contarán con pabellón propio. Los organizadores esperan superar los 450.000 visitantes y más de 200 millones de dólares en movimiento económico.

Con la presencia de más de 2000 marcas confirmadas representantes de 30 países, se dio a cuenta regresiva de la 49° versión de la Feria Internacional de Santa Cruz – Expocruz 2025, con el lema “Una Feria para Todos” a desarrollarse del 19 al 28 de septiembre.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El presidente de Fexpocruz y Cainco, Jean Pierre Antelo explicó que este año la gran novedad son los pabellones que contaran con expositores de India y China y la remodelación de los ambientes, tanto externos como internos, lo que amplía el alcance global de la muestra.

“Una versión que lleva en su esencia una promesa clara y contundente. Una feria para todos. Porque aquí no se excluye, se incluye. Porque aquí no se frena, se avanza y aquí no se repite lo mismo que siempre. Cada edición es algo inolvidable”, afirmó Antelo.

La organización proyecta una asistencia de al menos 450.000 visitantes y estima una intención de negocios cercana a los 200 millones de dólares. Según Antelo, estos resultados se traducen en oportunidades concretas de empleo, comercio y crecimiento económico para las familias. “La feria genera más de 75 mil empleos directos”, remarca el presidente de Fexpocruz.

“Aquí convive el agroindustrial que exporta al mundo, el ganadero que cría con genética de clase mundial, el innovador, el soñador en tecnología, la emprendedora que nace desde cero. Es que esta feria no tiene barreras, tiene un propósito”, puntualizó Antelo.

Para el ejecutivo la feria demuestra el espíritu emprendedor del cruceño. “En septiembre, Santa Cruz late mucho más fuerte. Porque cuando se encienden las luces de Expocruz, Bolivia se ve mejor”.

Guía de restaurantes

Sector pecuario crece

Por su lado, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking agregó que los espacios para el sector pecuario fueron ampliados y tendrá un rol protagónico con la exhibición de innovaciones tecnológicas, remates y juzgamientos de animales, reconociendo la genética de exportación, el esfuerzo de los productores y fomentando el intercambio de conocimientos. Para esta versión se espera superar los 1000 animales en exhibición.

Entradas mantienen precios

El primer día de la feria, las entradas serán dos por uno, con el objetivo de facilitar la visita a las familias. El precio de los boletos no sufrió modificación, Bs. 50 para mayores y Bs. 25 para menores.

El domingo 21 de septiembre habrá ingreso libre para los estudiantes en homenaje a su día. El lunes 22 y jueves 25 de septiembre estarán dedicados a los emprendedores, quienes, previo registro, podrán ingresar sin costo durante la primera hora de feria.