Extraditaron a Paraguay a “La Maldad”, presunto colaborador del narco uruguayo Sebastián Marset

Fotografía cedida por Interpol Paraguay donde se observa a integrantes de esa entidad trasladando al ciudadano paraguayo José Estigarribia Cristaldo, alias La Maldad, deportado desde Emiratos Árabes Unidos, este sábado en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi (EFE/ Interpol Paraguay)

El ciudadano paraguayo José Estigarribia Cristaldo, conocido como “La Maldad” y presunto colaborador del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, llegó este sábado a Paraguay tras ser extraditado desde los Emiratos Árabes Unidos (EAU), según informó la oficina de Interpol en Asunción.

De acuerdo con el comunicado de la institución, Estigarribia aterrizó en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en la ciudad de Luque –contigua a la capital paraguaya– a las 13:10 hora local (16:10 GMT). Viajó en un vuelo de conexión de la empresa Paranair desde Buenos Aires, luego de arribar a esa ciudad en una aeronave de Emirates procedente de Dubái.

A su llegada al aeropuerto, las autoridades aplicaron un protocolo de revisión médica en presencia de la fiscal Matilde Moreno. Posteriormente, agentes de seguridad trasladaron a Estigarribia a la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, ubicada en Asunción, conforme al reporte policial emitido tras el operativo. Durante una audiencia celebrada en la sede policial, la juez Rosarito Montania dictó prisión preventiva para Estigarribia, dentro del pabellón de máxima seguridad del Centro de Reinserción Social Martín Mendoza en la ciudad de Emboscada, a unos 40 kilómetros de Asunción, informó la Policía Nacional en un comunicado.

El traslado del detenido al penal se llevó a cabo el mismo sábado bajo estrictas medidas de seguridad. Días antes, específicamente el 4 de julio, la oficina paraguaya de Interpol había solicitado a las autoridades emiratíes confirmar la detención e identidad de Estigarribia, señaló el comisario Julio Maldonado, jefe de Interpol en Asunción.

Según las autoridades, Estigarribia –ex asistente fiscal– presenta órdenes de captura nacionales e internacionales por presuntos vínculos con el tráfico de drogas y el lavado de dinero.

Informes periodísticos lo apuntan como “la mano derecha” de Marset, considerado uno de los principales líderes criminales de la región por su rol en el operativo ‘A Ultranza PY’ desarrollado en febrero de 2022, el mayor despliegue contra el crimen organizado y lavado de activos en Paraguay.

«La Maldad» Estigarribia, mano derecha de Sebastián Marset y fanático de las artes marciales, fue detenido en Dubái (Captura Telemundo/Canal 12)

El buscado Sebastián Marset se mantiene prófugo desde el 29 de julio de 2023, fecha en que evadió un operativo en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). Sobre Marset pesan múltiples requisitorias de justicia en Paraguay, Bolivia, Uruguay, Brasil, la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), Europol e Interpol.

Asimismo, la esposa de Marset, Gianina García Troche, se encuentra detenida desde el pasado mes de mayo en Paraguay, tras ser extraditada desde España, acusada de lavado de dinero relacionado con el narcotráfico. Según reportó el diario paraguayo ABC, García Troche fue detenida en el aeropuerto de Madrid en julio de 2024, luego de llegar de Dubái, y está recluida en la prisión militar de Viñas Cue.

El gobierno estadounidense anunció el 21 de mayo una recompensa de dos millones de dólares por información que lleve a la captura o condena de Marset. El Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que esta medida responde a la más amplia investigación sobre crimen organizado de tráfico de cocaína en la historia de Paraguay, asociada a la incautación de más de 16 toneladas de cocaína en Europa, conectando esta carga con la red liderada por Marset. Además, la justicia estadounidense ha presentado acusaciones por lavado de activos a través de instituciones financieras localizadas en ese país. A la par, autoridades bolivianas habían ofrecido una recompensa de 100.000 dólares por su arresto en 2023.

Imagen de archivo de Sebastián Marset junto a Gianina García Troche

En junio, el fiscal general paraguayo, Emiliano Rolón, declaró al diario ABC que un abogado y ex juez, cuyo nombre no fue divulgado, intentó negociar la entrega de Marset a cambio de la liberación de García Troche. El fiscal enfatizó la imposibilidad de alcanzar ningún acuerdo con un prófugo, aunque aseguró que Marset recibiría las garantías constitucionales en caso de entregarse. La información salió a la luz tras la difusión de una carta asignada a Marset, donde este acusa a los gobiernos de Uruguay, Bolivia, Estados Unidos y, en particular, a Paraguay, por presuntas persecuciones y beneficios a partir del narcotráfico. En el mismo texto, Marset asegura que no será capturado y condiciona un posible acuerdo a la liberación de su familia.

El 21 de mayo, el gobierno de Estados Unidos formalizó su acusación contra Marset por lavado de dinero ligado a narcotráfico, agregando que podría estar en Venezuela. En la misiva, Marset expresa que no teme a las autoridades estadounidenses y rechaza toda posibilidad de colaboración con la justicia bajo las actuales circunstancias.

Interpol, Policía Nacional de Paraguay, Ministerio Público de Paraguay y agencias internacionales continúan el operativo de búsqueda y cerco sobre la red vinculada a Sebastián Marset, mientras las acciones judiciales avanzan en el país sudamericano contra los presuntos integrantes del grupo.

(Con información de AFP, EFE y EP)

