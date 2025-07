Familiares afligidos buscan a los dos jóvenes militares reportados como desaparecidos

Los dos militares llegaron a la ciudad para participar de un curso, pero justo un día antes desaparecieron sin dejar rastro, según los familiares.







Fuente: Unitel

Familiares buscan desesperadamente a Lizeth Araceli Mollechica Nina, de 23 años, y Elmer Sandoval Albarracín de 25 años, quienes desaparecieron el pasado 26 de junio, cuando salieron presuntamente de un domicilio en la avenida Petrolera, al sur de la ciudad de Cochabamba.

Los dos jóvenes son militares y llegaron desde La Paz a Cochabamba para participar de un curso, pero justo un día antes desaparecieron sin dejar rastro, según los familiares.

“Me dijo que iba a venir, porque antes estaba en el papeleo, documentación. Ella es la encargada, alumna mayor. Jueves en la mañana me enteré que mi hija no se presentó al CITE, llamé a mi hija y estaba apagado el celular, a las 11 me llamaron y no llegó”, dijo la madre de Lizeth, entre lágrimas.

“Te pido vuelve hija. Cualquier problema hay solución, comunícate por favor”, pidió la madre.

Según el reporte policial, los dos jóvenes salieron de su domicilio a las 10:00 de la mañana.

La hermana de Elmer relató que se comunicó con su hermano el día miércoles y que el jueves debía comenzar un curso especializado militar, pero no se comunicó más.

Incluso le envió una fotografía, donde se ve el piso de la vivienda que compartían con Lizeth.

“Desde ese día no sabemos su paradero. Estamos muy preocupados”, dijo.