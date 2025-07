Farmacéuticas reflejan sobrecostos productivos de más del 150% en fabricación de medicamentos

“Para ser sostenible la producción de los medicamentos en el país, se ha tenido que enfrentar una subida de los precios de los medicamentos”, sostuvo el gerente de Cifabol al señalar que no hay solución a la falta de dólares.

La industria farmacéutica nacional se ve entre la espada y la pared por el alza de costos productivos, que ya superan el 150%, lo que se ha reflejado directamente en los precios de los medicamentos, según advirtió Josip Lino, gerente de la Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (Cifabol).

De acuerdo con el reporte, para mantener la producción en el país, se ha tenido que asumir el encarecimiento de insumos importados y servicios logísticos, tema que se da en medio de un escenario de falta de dólares que aún no fue resuelto por el Gobierno nacional y que se arrastra al menos desde 2023.

“Tenemos serios sobrecostos en la importación de materias primas y el pago a proveedores de servicios logísticos”, explicó Lino al lamentar que estos gastos extraordinarios se traducen en un encarecimiento inevitable del producto final, situación que incide en los pacientes y sus familias.

Además, el impacto ha sido tal que hay farmacéuticas no pueden participar en licitaciones públicas debido a los precios referenciales desactualizados, donde se advierte que esto no es atractivo debido a que no hay cifras competitivas.

A decir de Lino, esto último afecta directamente el abastecimiento de medicamentos en hospitales de tercer nivel y cajas de salud, donde la oferta se ha visto afectada en más de un 50%, asunto que busca ser interiorizado con el Gobierno; sin embargo, no ha habido nuevas convocatorias al sector.

“Seguimos buscando ayuda, ya no hemos sido convocados a reuniones. El pedido de ayuda se mantiene, por la sostenibilidad de la producción y por la salud de la población”, indicó Lino. Al plantear acceder a dólares de créditos ya aprobados por la Asamblea Legislativa y una actualización de los precios referenciales.