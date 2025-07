FBF reconoce a Terrazas como presidente de The Strongest

En cumplimiento con las normas vigentes, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) ampara al presidente electo de The Strongest, Daniel Terrazas Flores, después de que el directorio del club decidió suspender al dirigente junto a Adrián Monje, encargado de la Comisión de Fútbol.

Fuente: https://www.eldiario.net

Un día después de la suspensión de Terrazas y Monje, desde la Federación informaron que no recibió una notificación oficial sobre esta determinación que tomaron cuatro dirigentes del directorio, encabezado por la vicepresidenta Paola Mendoza.

Terrazas llegó a sus primeros dos meses como presidente del Tigre con este conflicto en manos, producto del reclamo de los obreros del complejo, que pedían el pago de los sueldos, una deuda que llegó a los tres meses. A este pedido se sumó, de manera sorpresiva, la barra brava de La Gloriosa Ultra Sur, levantando la bandera de la renuncia de Terrazas, consiguiendo que éste y a Monje sean derivados al Tribunal de Honor y perdieron su condición de socios de la institución.

Dicha instancia del club no cuenta con el reconocimiento de la Federación Boliviana de Fútbol, entidad que exige a sus afiliados tener actualizadas las normas y los estatutos, un panorama en el cual no está The Strongest, que hasta ahora no adecuó esta documentación.

Este miércoles, Terrazas no pudo ingresar a su oficina en el complejo de Achumani, donde el movimiento venía de parte de Mendoza y el resto del directorio, tratando de conseguir, sin éxito, el aval de la Federación sobre su decisión.

CASTIGO

Lo único certero fue la sanción que cayó sobre The Strongest de parte de la Cámara de Justicia de la FIFA, que actualizó la “lista negra” de clubes que tienen prohibido registrar nuevos jugadores. La demanda del entrenador argentino Pablo Lavallen (2024) ingresó a la plataforma este miércoles, con la imposibilidad de que el club registre nuevos futbolistas por los próximos tres períodos.

(APG)