Frente frío ingresará este sábado a Trinidad

El director del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), Wilson Avila, anunció que un frente frío ingresará a Trinidad este sábado 26 de julio, provocando un descenso de temperaturas que se mantendrá hasta el lunes.

Fuente: https://lapalabradelbeni.com

Se prevé que los termómetros marquen entre 15 y 16 grados en su punto más bajo durante este periodo.

Según el informe, el fenómeno climático llegará desde el sur del país y se caracterizará por ser seco, es decir, sin precipitaciones.

Este frente frío se considera típico de la época invernal y afectará principalmente a la capital beniana con un cambio notorio en el clima, tras días de temperaturas elevadas.

Además, el director del comité indicó que actualmente se han registrado 54 focos de calor en distintas provincias del departamento, especialmente en Ballivián, Mamoré, Yacuma, además de algunos casos aislados en Iténez y Marbán.

No obstante, aclaró que estos focos no necesariamente representan incendios activos. “El satélite puede registrar como foco de calor elementos como calaminas o reflejos de agua, por lo que en este momento no se ha reportado ningún incendio forestal activo”, explicó Avila.

En su mayoría, se trataría de zonas con actividad de chaqueo o quemas controladas, comunes en esta época.

Las autoridades piden a la población estar atenta a los cambios de clima, especialmente en niños y personas mayores, y tomar las previsiones necesarias ante el descenso de temperaturas.

También exhortan a no alarmarse por los focos de calor mientras se mantenga el monitoreo constante desde los servicios especializados.