Gestora dice a la población que no son malas las inversiones en el TGN y que es ‘un buen pagador’

Tras cuestionamientos por la cantidad de recursos que se invierten en el Estado, el gerente de la Gestora Pública, Jaime Durán, defendió la colocación de recursos en el Tesoro General del Estado (TGN), por las tasas de interés que proporciona y que, además, cumple con los pagos.

“Yo quiero invitar a la a la población a que no considere como malas las inversiones en el Tesoro General de la Nación, porque se ha caracterizado por cumplir el pago del capital y los intereses en los últimos 30 años. Entonces se trata de un buen pagador, pero que además nos está proporcionando tasas interesantes, que nos van a permitir mejorar la rentabilidad”, manifestó Durán.

También aclaró que, de la cartera de inversiones de la Gestora, el 34% se sitúa en el sector estatal, mientras que el 51% en el sector privado financiero.

“En este momento el Tesoro General de la Nación no tiene ninguna deuda, no tiene ningún impago realizado. ¿Eso qué quiere decir? Que está cumpliendo fielmente los plazos y el pago de los intereses con la Gestora. En ese sentido nosotros no tenemos ningún problema al respecto ahora en relación”, reafirmó.

Enfatizó que la Gestora goza de una “fortaleza financiera” que le permite cumplir con holgura con sus compromisos, como el pago de las pensiones con normalidad para los cerca de 250 mil jubilados del sistema integral.