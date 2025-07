Gilbert Álvarez espera luz verde de la FIFA para debutar en Oriente

El delantero espera que la dirigencia solucione la sanción impuesta por la FIFA para poder ser habilitado y debutar el domingo, como visitante, ante GV San José.

El delantero cruceño Gilbert Álvarez se mantiene a la espera de ser habilitado oficialmente para poder debutar con Oriente Petrolero en el Torneo por Series. El atacante confía en que la dirigencia solucione a tiempo las sanciones impuestas por la FIFA, lo que le permitiría estar disponible para el partido del domingo frente a GV San José en Oruro.

Álvarez no oculta sus ganas de volver a jugar y aportar al equipo: “Estoy pendiente de que me confirmen que puedo jugar el domingo. Me estoy preparando de la mejor manera, vengo con muchas ganas de aportar y lograr los objetivos del club, que son llegar a un torneo internacional o pelear el campeonato”, declaró tras la reciente victoria albiverde.

Actualmente, Oriente Petrolero tiene bloqueado el sistema Comet debido a dos demandas ante la FIFA, interpuestas por los jugadores Maximiliano Caire y Hugo Dorrego. La dirigencia trabaja contrarreloj para resolver estas situaciones y poder habilitar a sus nuevos refuerzos, entre ellos, a Gilbert Álvarez.

Mientras tanto, el delantero se muestra comprometido con el grupo, incluso sin poder sumar minutos en cancha. “Hay que tratar de apoyar a los compañeros siempre, más allá de que aún no pueda jugar. Hay un grupo sano y, gracias a Dios, hoy el equipo pudo regalar un triunfo y nos vamos a casa felices”, expresó.

Por último, Álvarez confía en que su aporte será clave una vez que obtenga el visto bueno. “Vengo para ser un aporte y sumar lo más que se pueda. El año pasado lo hice bien, hice goles, y ahora no será la excepción. Me estoy preparando para rendir de la mejor manera”, concluyó.