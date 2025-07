Gobierno acusa a la defensa de Camacho de distorsionar la decisión judicial y afirma que el traslado debe ser evaluado por el director de Chonchocoro

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, afirmó este lunes que la defensa del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, «distorsiona» la disposición del juez que trató la acción de libertad presentada por su equipo jurídico. Según la interpretación oficial, la resolución no ordena un traslado automático, sino que instruye al director del penal de Chonchocoro, en La Paz, a evaluar y gestionar, en el marco de la normativa vigente, la viabilidad del mismo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“El juez ha dispuesto conceder en parte la tutela, ordenando que el director de Régimen Penitenciario prevea todos los trámites administrativos para el traslado de Luis Fernando Camacho, y que en caso de impedimento, este sea comunicado a la autoridad jurisdiccional. No existe responsabilidad de los accionados. Entonces, lo que se está haciendo desde la defensa del señor Fernando Camacho no es solo distorsionar lo que ha dispuesto el juez, sino que también están entorpeciendo un proceso judicial en este caso», afirmó la autoridad, en conferencia de prensa.

Ríos insistió que el juez concedió parcialmente la tutela solicitada, disponiendo que el director del recinto penitenciario realice los trámites administrativos necesarios y, en caso de algún impedimento, lo comunique formalmente a la autoridad jurisdiccional. En ese marco, afirmó que la responsabilidad sobre el eventual traslado recae exclusivamente en el director del penal de Chonchocoro, quien debe considerar no solo aspectos logísticos, sino también los informes de seguridad e inteligencia del Comando General de la Policía y del Comando Departamental de Santa Cruz.

«No solo existe una distorsión de lo señalado por el juez en la audiencia de acción de libertad realizada, sino que además se está entorpeciendo el proceso judicial vigente, porque no podemos olvidar que el señor Fernando Camacho también está siendo procesado en otros casos, como el denominado caso Golpe y el caso Carro Bombero. En este momento no podemos anticipar si corresponde o no el traslado, porque, como reitero, esto dependerá de los distintos informes de inteligencia, tanto del Comando General como del Comando Departamental de Santa Cruz, que deberán ser evaluados», sostuvo en respuesta a la pregunta si corresponde o no el traslado de la autoridad cruceña.

Entretanto, la defensa de Camacho sostiene que el gobernador debe estar presente de forma obligatoria en la audiencia presencial del juicio oral por el caso decretazo, programada para el viernes 25 de julio en Santa Cruz, y que el traslado debe efectuarse sin obstáculos antes del jueves 24. No obstante, desde el Gobierno se aclaró que cualquier traslado debe garantizar la seguridad e integridad del privado de libertad y no puede realizarse sin la evaluación previa de las condiciones operativas.

“El juez no instruyó un traslado inmediato. Lo que hizo fue delegar esa decisión a la autoridad penitenciaria, quien es la única responsable de tomar las previsiones correspondientes”, enfatizó Ríos.