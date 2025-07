Gobierno asegura que el nivel de la deuda externa no es un problema para la economía boliviana

El Gobierno, mediante el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, aseguró este miércoles que no constituye un problema el nivel de endeudamiento externo que tiene Bolivia, sino lo que afecta la dinámica económica es el bloqueo de la Asamblea Legislativa para el nuevo financiamiento.

“En este momento no es un problema para la economía boliviana el nivel de endeudamiento. Se ha mantenido, se ha reducido entre 2023 y 2024 en términos nominales y se mantiene estable a mayo de este año”, aseveró Cusicanqui en conferencia de prensa.

La deuda externa de Bolivia supera los 13 mil millones de dólares, pero el Ministro matizó que sólo representa entre un 25% o 26% respecto al Producto Interno Bruto.

“En términos del Producto, claramente, según los datos oficiales del Banco Central de Bolivia, se sitúa alrededor del 25 o 26% la deuda externa, y eso no representa un problema para la economía. Lo que estamos viendo es que más bien ese mecanismo, ese brazo operativo que tiene la economía boliviana y cualquier otra economía está siendo bloqueado por la Asamblea Legislativa que no aprueba y no trata los nuevos financiamientos externos”, dijo la autoridad.

Explicó que el bloqueo de la Asamblea implica que no lleguen al país nuevas divisas, que no se ejecuten los proyectos y que no se genere dinámica económica a través de la ejecución de sus proyectos.