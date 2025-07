Guardias Municipales siguen con su protesta por sus derechos laborales

Fuente: El Deber

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Desde este martes 1 de julio, los trabajadores de la Guardia Municipal de Santa Cruz de la Sierra volvieron a su protesta por derechos laborales con un paro movilizado de 96 horas. La medida de presión continúa con el objetivo de exigir al alcalde Jhonny Fernández el cumplimiento de un laudo arbitral que ordena la incorporación de este sector a la Ley General del Trabajo, lo que les permitiría acceder a beneficios sociales.

Son 270 los guardias municipales que, según el fallo, deben ser incorporados al régimen laboral general.

“El laudo arbitral lo ganamos en la elección de 2022, y no dice 10, 15, 20, ni 40%. Dicen todos los guardias municipales, porque eso ordena la ley. El alcalde se comprometió a cumplir el laudo arbitral de manera paulatina (…)», declaró Estefanía Calle, secretaria general del Sindicato de los Guardias Municipales.

Los movilizados se encuentran concentrados en las instalaciones de la exterminal y han organizado turnos de vigilancia las 24 horas. Este miércoles prevén realizar una marcha de protesta, cuyo recorrido aún está siendo definido.

Además, la representante del sector, indicó que el Alcalde Jhonny Fernández se había comprometido a revisar el presupuesto, sin embargo, los guardias municipales no tuvieron actualizaciones al respecto. «Ni de una ni de otra manera cumple. Entonces, es una irresponsabilidad”, añadió Calle.

Según Calle, la Guardia Municipal ha cercenado sus derechos desde la gestión 2022 hasta el 2025, esperando que el municipio pueda hacer un ajuste presupuestario y todavía no lo ha realizado.

Laudo arbitral

El Sindicato de la Guardia Municipal sostiene que la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra está obligada, por mandato de un laudo arbitral, a incorporar a todos los guardias municipales a la Ley General del Trabajo. Según Calle, esta disposición fue ratificada por una sentencia constitucional, luego de que el municipio presentara un amparo que fue revisado en Sucre.

Pese a ello, el Gobierno municipal no ha cumplido ni con el fallo ni con los compromisos asumidos en el convenio previamente firmado con los trabajadores. “No es que no puedan, es que no les da la gana y quieren seguir teniendo a los trabajadores en las condiciones que vienen trabajando. Y no puede ser que a los trabajadores les sigan cercenando sus derechos año tras año», lamentó.

“¿Quién puede jubilarse con Bs 850? (Los guardias municipales) somos los que menos ganamos en el municipio. Actualmente, los guardias municipales reciben un salario de Bs 2.500, y en seis años no han tenido ni un solo aumento”, precisó Calle.

Además, la secretaria del sector remarcó que, a pesar de los bajos salarios y la falta de beneficios laborales, los guardias cumplen jornadas exigentes. “Trabajamos los 365 días del año. Trabajamos turnos nocturnos, domingos, feriados. Entonces, creo que ese no debería ser el pago para trabajadores que ponen su vida, incluso a diario, en operativos que manda el municipio”, expresó.

Persecución sindical

Además, secretaria general del Sindicato de los Guardias Municipales denunció una persecución sindical hacia los dirigentes de la Guardia Municipal. «Hay procesos sumarios que se nos inventan cada vez que nosotros protestamos, o en todo caso, reclamamos. Directamente nos inician procesos sumarios y tenemos ya varios trabajadores notificados con destitución y despido«, indicó.