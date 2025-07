Gustavo Pedraza: “La clave del próximo Gobierno será construir una alianza sólida y creíble”

Sobre las propuestas electorales, el analista criticó que los políticos no tienen problemas para presentar planes, pero que la debilidad radica en la credibilidad, especialmente en aquellos que ya estuvieron en el poder.

Hans Franco







Fuente: Red Uno

El analista político Gustavo Pedraza, a tiempo de hacer un análisis de la entrevista a Jorge Quiroga en el programa La Caja Negra, de la Red Uno, hizo énfasis en los desafíos estructurales que enfrentará el próximo gobierno y en la necesidad de una alianza política firme y creíble.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Uno de los principales requisitos del momento es un pacto político sólido”, señaló Pedraza, advirtiendo que ningún partido alcanzará la mayoría absoluta, por lo que el próximo gobierno deberá cimentarse sobre una alianza fuerte, capaz de resistir la presión y ejecutar reformas estructurales en áreas críticas como la economía, institucionalidad, lucha contra el narcotráfico y la política en general. “Un gobierno que tambalea ante la primera resistencia no va a prosperar”, afirmó.

Respecto a la reforma judicial, Pedraza sostuvo que la reconstrucción de la institucionalidad del país debe ser una tarea inmediata. “Todo el sistema judicial está destruido. El nuevo gobierno tiene que comenzar por recomponer instituciones clave como el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y el sistema de justicia en general. Un Estado no funciona si no hay justicia independiente”, advirtió.

Sobre las propuestas electorales, el analista criticó que los políticos no tienen problemas para presentar planes, pero que la debilidad radica en la credibilidad, especialmente en aquellos que ya estuvieron en el poder. “La gente quiere saber cómo se evitarán las colas en los hospitales, cómo se garantizará harina nacional, cómo se prevendrán los incendios forestales, o cómo se generará empleo para los jóvenes. Los candidatos no subrayan lo que a la gente le interesa cotidianamente”, señaló.

Consultado sobre la figura del candidato a la vicepresidencia que acompaña a Jorge Tuto Quiroga, Pedraza hizo una diferenciación entre su imagen como estadista y como empresario. “Como estadista no tiene aún los atributos que la gente espera, pero como empresario ha demostrado éxito. Creo que el estratega de Tuto ha elegido un candidato que será más útil durante la campaña que en el ejercicio del poder. No me animo a decir si lo beneficia o lo perjudica, pero si lo ha elegido, debe ser por algo”, concluyó.