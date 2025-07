“Hasta me acusan de comprar el sarampión ¡Ya es ridículo!”: Samuel ironiza sobre teorías en su contra por encuestas

Doria Medina negó haber hablado recientemente con representantes de ese canal y recordó que su último contacto con Ivo Kuljis, uno de los ejecutivos, fue en abril.

En respuesta a las acusaciones de supuesta influencia en los resultados de encuestas electorales, el candidato presidencial por la Alianza Unidad, Samuel Doria Medina, negó rotundamente haber accedido con antelación a los recientes datos publicados por la red televisiva Red Uno y calificó de “absurdas” las versiones que lo vinculan con una manipulación informativa a su favor.

“En esta época me acusan hasta de ser causante del sarampión… que Doria Medina se ha comprado a UNITEL, Red Uno, El Deber, Cadena A… ¡Ya es ridículo!”, ironizó el empresario esta tarde durante una entrevista con Poder, Medios y Medios.

“Yo soy una persona respetuosa de la labor de las empresas y no les voy a pedir, pues, que me den una información anticipada… ya me veo preguntando cuál es el resultado, absurdo, ¿no?”, enfatizó Doria Medina, tras reiterar que su equipo es el encargado de los vínculos con medios y encuestadoras.

Las declaraciones surgen luego de que su contrincante Manfred Reyes Villa pusiera en duda la credibilidad de la encuesta de Red Uno, al revelar una conversación privada con Doria Medina en la que, presuntamente, este le habría comentado conocer los resultados antes de su publicación. Reyes Villa sostuvo que intentó acceder a la información directamente con la televisora, sin éxito, lo que incrementó sus sospechas.

“Yo no comento encuestas”, dijo, “pero siento que tengo más apoyo… lo siento en las calles, los mercados… porque ven que conmigo va a haber un cambio de verdad”, concluyó Samuel.