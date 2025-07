Industria farmacéutica ve un panorama de incertidumbre y espera que se estabilice el dólar para mejorar precios

La industria farmacéutica boliviana ha reconocido incrementos de hasta 80% en los medicamentos que proporciona, debido los sobrecostos que enfrenta por la escasez de dólares y el tipo de cambio paralelo. Señaló que la incertidumbre se mantendrá respecto a los precios, en tanto no se estabilice la cotización de la moneda norteamericana.

“Toda va a ser una incertidumbre hasta que no sepamos qué va a pasar con la nueva legislación, si hay una nivelación. Tenemos que ser claros, el dólar no va a volver a los niveles que teníamos antes de la subida, pero si logra haber una estabilización en algún punto intermedio del que estamos manejando ahora, creemos que vamos a poder tener mejores precios, pero por lo pronto no se puede decir nada”, dijo Javier Lupo, presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (Cifabol).

Según la Cifabol, las autoridades no han cumplido con el compromiso de brindar 45 millones de dólares trimestrales para el sector. Además, la divisa que se ofrece termina costando lo mismo que en el mercado paralelo por las comisiones que deben pagar.

Esta falta de dólares se ha plasmado en sobrecostos que deben soportar las industrias farmacéuticas, puesto que su materia prima es importada. Esto desemboca en los incrementos de precios que afectan en el bolsillo de las personas que requieren medicamentos.

El presidente de Cifabol explicó que tampoco se puede planear una reducción en los precios en este contexto de baja en la cotización del dólar paralelo, puesto que se tratan de fenómenos de corto plazo en el marco de una fluctuación. Recalcó que se requiere una estabilización.

Ante esta situación, la industria farmacéutica está presentando una propuesta cuyo objetivo es fortalecer la institucionalidad, la producción nacional y la seguridad jurídica.

“La falta de soluciones de fondo nos lleva ahora a presentar este plan para tener institucionalidad, tener certidumbre y tener seguridad jurídica. Creemos que con esos tres pilares vamos a fortalecer la producción local de medicamentos, vamos a producir más medicamentos en el país, no vamos a depender de las importaciones”, dijo el gerente de Cifabol, Josip Lino.

La propuesta tiene los siguientes ejes: