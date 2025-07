Israel publicó videos y detalles de los bombardeos al cuartel general del Ejército de Siria en Damasco

Las Fuerzas de Defensa ofrecieron detalles de la operación que fue dirigida contra instalaciones estratégicas utilizadas para coordinar acciones en el sur del país, donde defienden a la minoría drusa atacada por tropas del nuevo régimen sirio

https://eju.tv/wp-content/uploads/2025/07/uQiOtFZE-34142306.mp4 Israel publicó videos del bombardeo al cuartel general del Ejército de Siria en Damasco

Fuente: infobae.com

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) difundieron este martes videos del ataque lanzado contra el cuartel general del Estado Mayor del régimen sirio en la zona de Damasco, en el marco de una serie de operaciones dirigidas a frenar el despliegue militar sirio en el sur del país.

Las imágenes, captadas por drones militares con sensores ópticos estabilizados, muestran con claridad el momento del impacto sobre el complejo militar, ubicado en un área clave desde la cual —según el comunicado israelí— las autoridades militares sirias coordinan el envío de tropas hacia la provincia de Sweida. El material forma parte de una ofensiva que, según las FDI, continuará “conforme a las directivas del escalón político” mientras persistan las acciones contra la población drusa en el sur de Siria.

Humo se eleva de un edificio tras los ataques al ministerio de Defensa de Siria en Damasco, tras el ataque de Israel (REUTERS/Khalil Ashawi)

Estas grabaciones aéreas difundidas por Israel confirman las informaciones publicadas horas antes por medios sirios, que habían reportado bombardeos sobre instalaciones en la capital, incluyendo tomas donde se observaban estructuras colapsando tras los impactos.

https://eju.tv/wp-content/uploads/2025/07/S3n3yyQw-34142306.mp4 Nuevos ataques fueron reportaros por medios sirios contra el Cuartel General de las Fuerzas Armadas Sirias en Damasco

Además del cuartel, las FDI confirmaron que también fue atacado un objetivo militar ubicado en el entorno del palacio presidencial, considerado parte del aparato estratégico de las autoridades militares sirias.

“El ejército continúa monitoreando los acontecimientos y la actividad contra los civiles drusos en el sur de Siria y, de acuerdo con las directivas del escalón político, ataca en el área y se prepara para diversos escenarios”, señaló el parte militar.

El jefe del Estado Mayor, teniente general Herzi Halevi, ordenó reforzar las capacidades de recolección de inteligencia y ataque, así como el envío de nuevas unidades al Comando Norte, con el objetivo de aumentar el ritmo de las ofensivas y frenar las agresiones contra la comunidad drusa.

El ejército israelí intensifica operaciones para frenar el despliegue militar sirio en el sur (REUTERS/Khalil Ashawi)

La escalada en Sweida comenzó el domingo con una serie de secuestros que derivaron en enfrentamientos entre combatientes drusos y tribus beduinas sunitas. El lunes, las fuerzas sirias fueron desplegadas en la zona. Sin embargo, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH) y líderes locales denunciaron que el régimen intervino a favor de los beduinos, lo que agravó aún más la violencia.

Según el OSDH, al menos 248 personas murieron desde el inicio de los combates. Entre ellas, 92 drusos (incluidos 28 civiles, de los cuales 21 fueron ejecutados sumariamente por fuerzas del régimen), además de 138 agentes sirios y 18 combatientes beduinos aliados.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ratificó este martes la postura oficial de proteger a la comunidad drusa y anunció que las operaciones militares se intensificarán si las fuerzas sirias no se retiran del sur. “Israel no abandonará a los drusos en Siria”, afirmó. Las autoridades también alertaron sobre los riesgos de cruces no autorizados desde los Altos del Golán, luego de que decenas de ciudadanos drusos en Israel intentaran ingresar a territorio sirio para asistir a sus pares.