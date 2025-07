Japón construirá un nuevo reactor nuclear, el primero desde Fukushima

La empresa Kansai electric reanudará los estudios para la construcción de un reactor nuclear de próxima generación, que sería el primero en Japón después de la triple tragedia de terremoto, tsunami y accidente nuclear en Fukushima en 2011.

Por: Gonzalo Robledo (Japón)

Según el reciente anuncio de la operadora, divulgado por la televisión pública nipona NHK, los primeros estudios geológicos se iniciarán en la existente central de Mihama, en la prefectura de Fukui en la costa del mar de Japón.

“Será necesario contar con la comprensión de los habitantes de la zona”, dijo al ente público Nozomu Mori, presidente de Kansai Electric.

Agregó que su intención es “seguir promoviendo el negocio de la generación de energía nuclear”.

Kansai Electric había iniciado una prospección para construir un reactor nuclear en 2010, pero lo suspendió tras el accidente nuclear de 2011 en Fukushima.

En ese entonces, decenas de miles de habitantes de Fukushima abandonaron sus hogares y rehicieron sus vidas en otras provincias ante el peligro de la radiación.

El recuerdo de Fukushima perdura en la sociedad

Un fuerte sentimiento antinuclear en Japón a raíz del peor accidente nuclear en la historia desde Chernóbil no impidió que el Gobierno apostara de nuevo por la energía atómica.

Algunos expresan una oposición rotunda. Este es el caso de este transeúnte entrevistado por RFI: «Estoy en contra, totalmente en contra.

Es demasiado peligroso. Y además, además del riesgo de accidentes con consecuencias absolutamente dramáticas, como hemos visto, también está el problema de los residuos nucleares». Otros reconocen la complejidad del asunto, como este residente: «Por un lado, la energía nuclear garantiza electricidad relativamente barata, lo cual no es poca cosa. Por otro lado, después de lo que vivimos en 2011, hay motivos para estar preocupados…».

Otros enfatizan la necesidad de cambiar el rumbo energético, pero no necesariamente hacia la energía nuclear. «Japón depende demasiado de los productos petrolíferos importados de Oriente Medio, sí, pero en mi opinión, la alternativa para el futuro son las energías renovables, no la energía nuclear», enfatiza otro residente. Otro joven asegura: «No me alegra, pero dado que la prioridad mundial ahora es reducir el uso de combustibles fósiles, ¿realmente tenemos otra opción?».