Jefa de prensa denuncia discriminación de Villegas, quien afirma que «no tiene nada que ver»

«Mi salida no fue por errores, ni por faltas, sino porque simplemente no le caigo bien por ser mujer.», dijo Tatiana Caballero.

Tatiana Caballero dejó la jefatura de prensa del club GV San José, antes de dejar el cargo denunció que sufrió discriminación de parte del actual técnico de ese equipo, Eduardo Villegas, al que acusó de ser el responsable de su salida. El DT salió al paso y en un breve contacto con Sports 360 sostuvo que no tiene “nada que ver y que el presidente dará su palabra”.

“Hubieron decisiones extras que escapa de mis manos, no por temas laborales ni profesionales, sino por una decisión obstinada del actual director técnico Eduardo V., quién hizo evidente desde el principio que mi presencia no era de su agrado, impidiendo desenvolverme al 100% en mi trabajo. Mi salida no fue por errores, ni por faltas, sino porque simplemente no le caigo bien por ser mujer. Y esa razón, aunque duela, es la verdad”, señaló Caballero en sus redes sociales.

Caballero se encargó de subrayar en sus redes sociales que lo que vivió en esa entidad no fue una historia de desencuentros con el profesional cochabambino.

“Desde que asumió como técnico el señor, viví discriminación. Desde comentarios innecesarios, desvalorización de mi trabajo, hasta sentir que constantemente debía demostrar el doble para ser escuchada. Sé que no soy la única, y por eso hoy decido hablar. Porque callar es seguir permitiendo que esto le pase a otras”, aseguró.

La palabra del técnico

Villegas atendió en esta jornada el llamado de este medio y en un breve contactó anotó que, «no voy a comentar nada, el presidente sabe todo y tiene que dar su palabra. Él la ha destituido y dará una notificación a nombre del club. Yo no tengo nada que ver, absolutamente nada, en cuanto el presidente salga a hablar, no será necesario que yo diga nada”, subrayó Villegas.

El club orureño aún no hizo conocer un comunicado oficial de su presidente sobre esta situación.