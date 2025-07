¿La baja del dólar paralelo redujo los precios de productos en los mercados?

Por Silvia Sanchez

La Paz, Bolivia.-

Comerciantes de los diferentes mercados lamentan las bajas ventas que se han ido registrando en los últimos meses, y señalan que, pese a que la cotización del dólar bajó algunos puntos, algunos productos continúan con precios elevados.







Tal es el caso de los artículos de línea blanca y electrodomésticos, vendedores indican que los precios pueden variar, dependiendo al costo en el cual les entregan los mayoristas o proveedores.

“La venta de productos a bajado bastante, no hay circulante de dólar, los productos no han bajado como antes y no es de acuerdo a lo que baja el dólar, los precios establecemos de acuerdo a lo que nos venden a nosotros, pero algunos productos si han reducido en precio”, dice uno de los comerciantes.