Según el magistrado Alexandre de Moraes, el diputado Eduardo Bolsonaro buscó inducir al gobierno de Donald Trump a actuar contra el proceso judicial que enfrenta el ex mandatario brasileño

La Corte Suprema de Brasil bloqueó las cuentas del hijo de Bolsonaro por supuestos intentos de interferencia extranjera (Gustavo Gavotti)

La Corte Suprema de Brasil ordenó este lunes el bloqueo de las cuentas bancarias del diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, en el marco de la investigación por el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023.

La medida fue dictada por el magistrado Alexandre de Moraes, quien además impuso nuevas restricciones al ex mandatario, incluido el uso obligatorio de una tobillera electrónica y la prohibición de utilizar redes sociales o participar en transmisiones digitales.

Eduardo Bolsonaro confirmó la medida en una entrevista concedida al pódcast Inteligência Limitada, en la que también reveló que se le prohibió comunicarse con su padre. “Alexandre de Moraes acaba de bloquear mis cuentas bancarias, debió ser en nombre de la democracia”, ironizó. El parlamentario, que reside en Estados Unidos desde marzo, calificó la decisión como “arbitraria y criminal” y aseguró que no abandonará su causa. “Solo descansaré cuando Alexandre de Moraes sea sancionado”, escribió en su cuenta de X.

El magistrado Alexandre de Moraes, sancionado por EEUU (REUTERS/Diego Herculano)

El magistrado Alexandre de Moraes, responsable de instruir el proceso por los actos golpistas, sostiene que Eduardo Bolsonaro y su padre intentaron inducir, instigar y ayudar al Gobierno de Donald Trump a ejecutar actos hostiles contra Brasil, con el objetivo de presionar a las autoridades judiciales para que archiven el proceso contra el ex presidente.

Según la investigación, ese intento de presión internacional habría influido en la reciente decisión de Donald Trump de anunciar un arancel del 50 % sobre las importaciones brasileñas, efectivo a partir del 1 de agosto. El mandatario estadounidense justificó esta medida como una represalia por la “caza de brujas” que, según él, sufre Jair Bolsonaro en Brasil. El republicano condicionó el levantamiento del arancel a la suspensión del juicio contra su aliado.

El Gobierno de Trump también revocó las visas de entrada a Estados Unidos de magistrados del Supremo brasileño, entre ellos De Moraes, tras conocerse las nuevas medidas impuestas al ex presidente, que incluyen la restricción de movimientos nocturnos y fines de semana, la prohibición de contacto con diplomáticos, y la orden de no mantener comunicación con otros imputados.

El juez también ordenó este lunes que la defensa de Jair Bolsonaro explique en un plazo de 24 horas por qué el ex presidente violó la medida que le impide usar redes sociales. La decisión se produjo luego de que se difundieran videos en diversas plataformas donde se observa al ex mandatario pronunciando un discurso en la Cámara de Diputados, en presencia de sus seguidores.

“La prohibición incluye la transmisión, retransmisión o publicación de audios, videos o transcripciones de entrevistas en cualquier plataforma, incluso si es realizada por terceros”, advirtió De Moraes en su decisión. Según el tribunal, esa difusión constituye una violación directa de la medida cautelar.

Durante esa visita al Congreso, Bolsonaro mostró públicamente la tobillera electrónica que debe portar como parte de las medidas impuestas por la Corte. Ante decenas de simpatizantes, defendió su inocencia y afirmó: “No robé las arcas públicas, no desvíe fondos, no maté a nadie, no trafiqué con nadie. Esto es el símbolo de la máxima humillación en nuestro país”.

Alexandre de Moraes impuso nuevas restricciones al ex presidente Jair Bolsonaro, incluido el uso obligatorio de una tobillera electrónica (REUTERS/Mateus Bonomi/Archivo)

Bolsonaro enfrenta acusaciones por su presunta participación en un complot para permanecer en el poder tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. El proceso podría derivar en una condena de hasta 40 años de prisión. La Policía Federal señala que existen indicios de delitos como coacción, obstrucción a la justicia y atentado a la soberanía nacional.

El juez De Moraes ha sido blanco de constantes ataques por parte de los Bolsonaro y sus seguidores, que lo acusan de actuar con motivaciones políticas. No obstante, el Supremo Tribunal Federal ha respaldado sus decisiones, en medio de un proceso judicial que ha escalado hasta generar tensiones diplomáticas con Washington.

La causa sigue abierta y los próximos días serán clave para definir si Jair Bolsonaro incurrió en un desacato directo de las restricciones judiciales.