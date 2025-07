La goleada prometida por Claure nunca llegó: Bolívar perdió otra vez

El presidente de Bolívar, Marcelo Claure, se pronunció en redes sociales tras la sorpresiva caída del equipo celeste ante Wilstermann (1-2) en el estadio Hernando Siles, por la sexta fecha del torneo por series de la División Profesional.

La derrota dolió. Bolívar, que comenzó ganando con un gol de Martín Cauteruccio, terminó perdiendo en casa luego de una sorpresiva remontada de Wilstermann con tantos de Robson Matheus y Alejandro Barrón (1-2). Fue un golpe inesperado para los dirigidos por Flavio Robatto, que llegaban como favoritos pero terminaron silenciados en su propio estadio.

Marcelo Claure, siempre activo en redes sociales, asumió la caída con mesura y autocrítica. “Fuimos superiores gran parte del primer tiempo, pero nos desconcentramos en el segundo y tropezamos (1-2) ante Wilstermann. El fútbol tiene estas noches que dejan lecciones por aprender. Hay cosas por corregir y mucho camino por recorrer. ¡Vamos, Club Bolívar!”, escribió en sus plataformas digitales.

Sin embargo, el mensaje de ahora contrasta con el que publicó en mayo, cuando Bolívar también cayó frente al mismo rival en Cochabamba. En esa ocasión, Claure lanzó una promesa con tono desafiante: “Dejen tanto drama, no pasa nada, cuando vengan a La Paz los goleamos y ya está”. Esa predicción no solo no se cumplió, sino que el equipo celeste volvió a perder ante los aviadores, esta vez como local.

El presente de Bolívar en la Copa Bolivia se complica y las críticas no tardaron en aparecer. No obstante, el presidente celeste apuesta por corregir errores y mantener la calma. “Hay mucho camino por recorrer”, aseguró Claure.