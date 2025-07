La inversión directa neta del exterior mejora, sumó $us 223 millones el primer trimestre de 2025

San Cristóbal aún permanece como uno de los principales proyectos mineros del país. Foto: Minera San Cristóbal

La inversión directa neta recibida por Bolivia del extranjero (IED) en el primer trimestre de esta gestión, alcanzó un valor de 223 millones de dólares, la más alta de los primeros meses de los últimos años, según datos publicados por el Banco Central de Bolivia en el documento Avance de Cifras, Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional.

La reinversión de utilidades continúa como el motor de la IED obtenida por el país en 2025 y no la entrada de nuevas inversiones o capital fresco, con nuevos aportes de capital. La reinversión de utilidades básicamente es esa parte de las ganancias de las empresas que no se distribuyen como dividendos a los accionistas.

“La Inversión Directa Neta recibida registró flujos positivos por quinto año consecutivo en este periodo, alcanzando los 223 millones de dólares en el primer trimestre de 2025. Esta cifra representa un incremento de 196 millones de dólares respecto al mismo periodo de 2024, el cual se explica principalmente por las utilidades reinvertidas de los sectores de minería e hidrocarburos. Por su parte, la desinversión observada fue explicada por las amortizaciones de créditos intrafirma”, precisa el BCB.

De acuerdo con el Instituto Emisor, por actividad económica, la mayoría de los sectores registró flujos positivos, tanto de inversión directa bruta como neta.

La minería anotó un flujo bruto positivo de 230 millones de dólares en el primer trimestre de 2025, hidrocarburos de 58 millones de dólares, comercio de 29 millones de dólares, intermediación financiera de 13 millones de dólares, e industria manufacturera de 4 millones de dólares.

El analista del sector minero y ex presidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Héctor Córdova, opinó que en minería no hay flujos nuevos de inversión extranjera a pesar del potencial que se tiene y básicamente los recursos que se inyectan son de mantenimiento de las empresas que actualmente operan como San Cristóbal, Manquiri, Sinchi Wayra, Panamerican Silver. “Son inversiones básicamente para mantenimiento de la operación, para que no se agote el yacimiento”, precisó.

Señaló que, a nivel general y de acuerdo a una encuesta que realiza el Instituto Fraser de Canadá, los principales factores que desincentivan a los inversionistas interesados en colocar su capital en cualquier país tienen que ver con conflictos sociales, inestabilidad política, infraestructura y burocracia. “Luego está el régimen tributario, pero no es lo principal. En Bolivia lamentablemente perjudican los bloqueos de carreteras y los conflictos sociales”, puntualizó.

Perspectiva

El BCB en su Reporte de Capital Privado Extranjero en Bolivia, gestión 2024, señalaba que la incertidumbre global y las condiciones financieras restrictivas, podrían seguir influyendo en las decisiones de inversión extranjera en el país.

No obstante, sostenía que existen proyectos clave en marcha para atraer inversión extranjera, como la planta industrial de carbonato de litio de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) cuya producción se prevé crezca de manera gradual con la implementación de tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL), gracias a contratos de asociación y de servicios con empresas internacionales como Uranium One Group y Hong Kong CBC, lo que podría generar nuevas oportunidades en el sector energético y minero.

Por su parte, en el sector de hidrocarburos, se espera que el proyecto Mayaya Centro X1 atraiga inversiones al generar una nueva cuenca petrolera en el marco del Plan de Reactivación del Upstream 2021-2025.

Las perspectivas para la IED en 2025 dependerán en gran medida de la evolución de los factores geopolíticos y económicos globales, añadió.

“En este contexto, las economías en desarrollo, como Bolivia, deberán adoptar un modelo estratégico renovado para acelerar la inversión privada y mejorar el entorno empresarial. Esto incluye profundizar las relaciones comerciales, mejorar la infraestructura y promover el uso más eficiente del capital, el talento y la energía. Este enfoque podría ser clave para generar un clima más favorable para la IED”, puntualizaba el BCB en ese informe de 2024.