La Paz: Músico acusado de dopar y abusar sexualmente a una bailarina fue aprehendido

“Ayer recién lo encontraron, no el personal de la Felcv, si no particulares, lo reconocieron y el sujeto primero amenazó y posteriormente ofreció dinero a la víctima para que no lo denuncie”, manifestó Ugarte.

El hecho se registró a la llegada de un contrato, en el interior de un alojamiento. Así mismo, Ugarte reveló que este sujeto habría intentado evadir su responsabilidad, cambiándose su nombre, el caso se encuentra en investigación.