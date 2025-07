La posibilidad de un alto el fuego en Gaza enfrenta posturas opuestas de Israel y Hamas

Sin embargo, ni el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ni su equipo han confirmado oficialmente la aceptación de estos términos. Durante una visita a unas instalaciones energéticas en Ascalón, Netanyahu declaró: “Les anuncio: no habrá Hamas. No vamos a volver a eso. Se acabó. Liberaremos a todos nuestros rehenes”, evitando así referirse directamente al supuesto acuerdo de alto el fuego. Netanyahu recalcó que la eliminación de Hamas y la liberación de los cautivos no son “objetivos opuestos”, sentenciando: “Lo haremos junto”.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu (REUTERS/Ronen Zvulun) El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu (REUTERS/Ronen Zvulun) El debate interno en Israel está marcado por la presión de los partidos de extrema derecha dentro del gobierno de coalición. Los ministros Bezalel Smotrich (Finanzas) e Itamar Ben Gvir (Seguridad Nacional) manifestaron su rechazo a cualquier tregua con Hamas y reiteraron su postura de mantener la ofensiva militar en la franja, además de recuperar los asentamientos desmantelados en 2005. De perder el respaldo de estos aliados, Netanyahu enfrentaría la pérdida de mayoría legislativa. Por su parte, Hamas reiteró este miércoles la necesidad de que cualquier acuerdo garantice la retirada israelí y la entrada de ayuda humanitaria. “Estamos actuando con un alto sentido de la responsabilidad y llevando a cabo consultas nacionales para discutir las propuestas que hemos recibido de nuestros hermanos mediadores con el objetivo de alcanzar un acuerdo que garantice el fin de la agresión”, informó Hamas. La situación humanitaria en la Franja de Gaza sigue siendo crítica, después de casi 21 meses de conflicto. Unas 2 millones de personas enfrentan condiciones extremadamente difíciles debido a la campaña militar de Israel, que comenzó tras los ataques del 7 de octubre de 2023, en los que murieron unas 1.200 personas y unas 250 fueron secuestradas, según el gobierno israelí. Actualmente, permanecen 49 rehenes en manos de Hamas, de los cuales 27 estarían muertos, según el ejército israelí. La mayoría de los familiares de los cautivos expresan escepticismo ante la efectividad de la presión militar y piden al ejecutivo israelí la firma de un acuerdo de intercambio que permita su retorno tras más de año y medio de ofensiva. (Con información de AFP, EFE, EP y Reuters)