Litio y «reuniones secretas» caldean debate vicepresidencial entre Lupo y Medrano

Los candidatos a la vicepresidencia, José Luis Lupo de Alianza Unidad y Juan Carlos Medrano de APB-Súmate, protagonizaron un tenso debate en Que No Me Pierda.

Milen Saavedra

Fuente: Red Uno/Que no me pierda

Los candidatos a la vicepresidencia, José Luis Lupo de Alianza Unidad y Juan Carlos Medrano de APB-Súmate, protagonizaron un tenso debate en Uno Decide de Que No Me Pierda, donde el litio y una supuesta «reunión secreta» desataron acusaciones mutuas de mentiras y conspiraciones en torno a la explotación de este recurso estratégico.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Sobre la decisión del candidato presidencial Manfred Reyes Villa (APB-Súmate) de denunciar por intromisión al empresario Marcelo Claure, Lupo dijo que no lo comentaría. Pero sí destacó el apoyo ofrecido a su binomio, junto a Samuel Doria Medina. «Hemos recibido el apoyo incondicional de Claure a la campaña bajo ninguna condición», afirmó.

Medrano apuntó que cuando Reyes Villa hizo la propuesta de litio y que podrá traer 10 mil millones de dólares fue «atacado» por Doria Medina, quien le dijo que no se podría. Asimismo, citó a Claure, quien usó la palabra «imbécil».

«Hubo una reunión privada, en secreto, que Samuel inicialmente negó, no sabemos porqué. Afortunadamente su candidato a vicepresidente lo desmintió y dijo que sí hubo la reunión con (Marcos) Bulgheroni (empresario argentino y socio de Claure), que hizo negocios con los zurdos. Ayer, Samuel al darse cuenta que esta reunión podría constituirse en un delito de corrupción internacional, se lava las manos y le tira una puñalada por la espalda a Claure y dice que le ofreció 10 mil millones de dólares por el litio. Samuel es mentiroso porque escondió la reunión, Marcelo es mentiroso porque dijo que no negoció con nadie ¿Quién es el imbécil?», cuestionó Medrano.

En respuesta, Lupo se refirió a la publicación del portal especializado Bolivia Verifica, donde, dijo, identificaron a los «mercenarios digitales» y de dónde vienen sus cuentas usadas para «atacar a Samuel».

«Nunca hubo contradicción con Samuel sobre la reunión porque no fue secreta, sí privada. Fue un almuerzo social y siempre dijimos que existió. Asistimos no solo nosotros porque invitaron a Bulgheroni y mucha gente de Santa Cruz para charlar sobre la actualidad, energía, gas, petróleo, mercados, el mundo. La palabra y el nombre de Claure ni apareció en la reunión. No hay porqué esconderlo y no pasó nada más», explicó.

Comentó que se debería explotar el litio en el corto plazo, que solo se certificó el 10% de las reservas, que se debe hacer una nueva ley del litio e inversiones, trabajar con Oruro y Potosí. «(Bulgheroni) no tiene interés en el litio de Bolivia, no lo manifestó, nadie lo tiene en el corto plazo, ni siquiera en invertir en Bolivia, un país tan riesgoso y que no tiene seguridad jurídica», agregó Lupo.

Medrano reiteró sus cuestionamientos. «Entiendo que están en un grupo de izquierda, pero no por eso van a venir a Bolivia, a encerrarse entre cuatro paredes y pretender disponer del litio. No son dueños de una sola molécula de sal en este país. Cuando hagamos una licitación internacional será pública. Lamento que se desdigan», agregó.

Lupo reiteró que no se habló de litio y que la prioridad debería ser la situación actual del país.

«No puede ser casualidad que un mes antes de las elecciones presidenciales se encuentren en un almuerzo con un empresario argentino zurdo, que es socio de Claure y tiene intenciones con el litio. Estamos hablando de 250 mil millones de dólares que tenemos para explotar en el salar de Uyuni y Coipasa, no le mientan a la población», replicó Medrano.

El candidato de APB-Súmate dijo que su propuesta es la inversión de recursos de empresas extranjeras, que harán la explotación y se recibirán las utilidades. «Es una licitación internacional, ya hay ofertas de varias empresas de diferentes países que desean invertir en Bolivia. Se recibió una carta de una empresa, que no vamos a mencionar el nombre, de intenciones de hacer negocios con Bolivia en el tema de litio. No queremos entregar al dedazo o entre cuatro paredes como pretendían hacer Samuel y compañía. Le mienten a la gente diciendo que se prestarán del Fondo Monetario Internacional, la única forma es haciendo la venta anticipada del litio», agregó.

Lupo reiteró que en el encuentro no se recibieron ofertas. A la vez, cuestionó las afirmaciones de Medrano, sobre que se ofrece el litio, siendo candidatos y no revelan el nombre de los interesados. Esta situación, escaló la discusión entre los candidatos. Asimismo, aseveró que es «ilegal» la venta anticipada de recursos sin marco legal.

«Nuestra propuesta es participar en toda la cadena de valor del litio, no solamente materia prima. Tomará mucho tiempo, el trabajo es en la Asamblea Legislativa y con las regiones, de frente al país», afirmó Lupo, asegurando que se empezará «desde cero» porque la tecnología usada por el actual gobierno no es eficiente.

Por su parte, Medrano comentó que su programa incluye que las inversiones están abiertas a cualquier país que lo desee.