Los sí y los no de la dieta de David Sinclair, el genetista de Harvard que quiere revertir el envejecimiento

A sus 54 años, afirma que su edad biológica —el estado interno de sus células— es una década menor.

¿Cómo lo logra? Según explica, la clave no está solo en lo que se come, sino también en cuándo y cómo se come.

El enfoque de Sinclair: por qué no basta con comer sano

Sinclair considera que reducir la frecuencia de las comidas permite al cuerpo salir del estado constante de saciedad y mejorar su funcionamiento interno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante décadas, el paradigma nutricional se centró en qué alimentos elegir. Sinclair coincide en que la calidad de los alimentos es fundamental, pero subraya otro factor igual o más relevante: el momento de la ingesta.

“Si pudiera recomendar algo a todo el mundo, si solo pudiera decir una cosa, sería comer menos seguido. Antes solía recomendar ‘come esto o aquello’, pero en realidad creo que cuándo comes es tan importante como qué comes. Incluso más”, afirmó en una entrevista con GQ.