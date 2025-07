Madre mormona habla de su experiencia como estrella de OnlyFans tras ser expulsada de su iglesia

Lo hacía en secreto, impulsada por su necesidad de autonomía económica, pero también por un deseo de reapropiarse de su sexualidad. “Soy una mujer adulta. Soy madre. Abrazar mi sexualidad no es vergonzoso, es empoderador. No le resta a mi fe ni a mis valores”, argumentó.

El escándalo estalló en 2022, cuando su perfil fue descubierto por miembros de su congregación. La reacción fue inmediata y feroz. Jane fue expulsada formalmente de la iglesia, lo que la llevó a mudarse de Oregon a Texas para empezar de nuevo.

“Honestamente, me sentí vacía. A pesar de todos los recuerdos y el tiempo que había pasado, nada de eso importó”, recordó. “Ese sentimiento cálido que tenía por las personas de esa iglesia, la conexión que creí que compartíamos… Resultó ser unilateral. Me importaba más a mí que a ellos”.

Desde entonces, ninguno de sus antiguos conocidos volvió a comunicarse con ella.

Durante años, llevó una vida doble: madre devota y estrella en una plataforma de contenido para adultos (Instagram/therealhollyj)

En su entrevista con el Daily Mail, Holly Jane habló ampliamente sobre lo que considera una cultura de represión emocional y sexual dentro del mormonismo.

“Incluso los adultos casados deben suprimir partes de sí mismos”, sostuvo. “Las reglas van mucho más allá de lo que puedes o no consumir. Hay una intensa presión –especialmente sobre las mujeres– para actuar de cierta manera».

Jane no solo cuestiona la prohibición del alcohol, el tabaco, el café, la pornografía o el sexo fuera del matrimonio; sino además sugiere la existencia de un sistema más sutil de sumisión.

“Hay un libro de reglas no escrito: cuántos hijos tener, cuándo casarse, cuánto involucrarse. No está en la doctrina, pero si no lo sigues, te juzgan”, señaló.

La excomunión no frenó su fe: sigue asistiendo a la iglesia, aunque no puede acceder a ciertos rituales (Instagram/therealhollyj)

Los líderes de la iglesia, conocidos como obispos –todos hombres–, tienen la tarea de escuchar confesiones privadas de los miembros. A Holly ello le parece problemático e invasivo, en particular para los adolescentes: “Imagina tener 16 años y tener que explicar tus pensamientos sexuales a un hombre de mediana edad”.

También señaló la “hipocresía” que reina en ciertos sectores de la comunidad religiosa. Asegura que ha habido influencers mormones involucrados en prácticas como el “soft-swinging” (relaciones sexuales consensuadas entre parejas) sin haber sido expulsados.

“La gente elige a quién juzgar y a quién proteger, y en una comunidad que se basa en valores como la responsabilidad y el perdón, se siente injusto que algunos sean expulsados mientras otros son protegidos”, criticó.

Pese a la ruptura institucional, Holly aún se identifica como creyente. Actualmente asiste a una iglesia en su nueva comunidad de Texas, aunque no se le permite participar en sacramentos ni ingresar al templo.

Aun así, no tiene intenciones de abandonar su carrera en OnlyFans. «La disfruto y la veo como un llamado, así que no estoy pidiendo permiso al obispo –él puede quedarse con su opinión”, afirmó.