María Galindo: «En las elecciones vamos a pedir sajta y nos van a traer pollo de plástico»

La activista política se reunió este jueves con el presidente interino del TSE, a quien le pidió trabajar las futuras elecciones sobre bases que prohíban la renta de siglas.

La activista política María Galindo se reunió este jueves con el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Óscar Hassenteufel, a quien le pidió que las elecciones que se lleven a cabo luego de las presidenciales deben organizarse sin el «alquiler» de siglas políticas.

«Es muy simbólico que Hassenteufel me haya recibido, en este momento muchos candidatos a la Presidencia, Samuel Doria Medina, Manfred Reyes Villa, incluso (José Luis) Lupo no quieren hablar conmigo, y que el presidente del Órgano Electoral me haya recibido diciendo: ‘Con esta mujer podemos discrepar, pero charlaremos cosas importantes'», indicó Galindo a los medios.

Galindo conversó con el titular del Órgano Electoral en la sede de la institución en La Paz. A su salida comparó el proceso electoral del 17 de agosto como la visita a un restaurante donde se pide algo y el comensal recibe otra cosa del menú.

«Estamos en una democracia que, para decirlo clarito, si tú vas a la pensión y te dicen ‘este es nuestro menú’ y pides sajta, si no te traen sajta dices ‘no quiero, yo he pedido sajta’; ahora, lo que nos va a pasar en las elecciones es que vamos a pedir sajta y nos van a traer pollo de plástico«, manifestó.

La líder del colectivo Mujeres Creando cuestionó que en los comicios de agosto se haya vuelto a aplicar la fórmula de «alquiler, flete y anticrético de siglas» para políticos sin partido que debieron acceder a pretensiones de los propietarios de un partido con personería jurídica.

«Las siglas son parte de un tráfico de clientelas políticas y de mucho dinero en el cual está fundado el proceso electoral; yo le he cuestionado a Hassenteufel en ese sentido y le he pedido que construyamos el horizonte de próximas elecciones en base a criterios distintos que no sean el alquiler, flete y anticrético de siglas», sostuvo.