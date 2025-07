Más de 100 agencias de ayuda denuncian una hambruna generalizada en Gaza; Israel culpa a Hamás

La ONU dijo el martes (22/07) que las fuerzas israelíes han matado a más de 1.000 palestinos que intentaban obtener ayuda alimentaria desde que una controvertida entidad respaldada por Estados Unidos e Israel, la Fundación Humanitaria de Gaza, comenzó a operar a fines de mayo, reemplazando una respuesta humanitaria más amplia coordinada por la ONU.

Más de 100 organizaciones humanitarias , entre ellas Save the Children, Oxfam y Médicos Sin Fronteras, han publicado una declaración conjunta denunciando lo que describen como «hambre generalizada» en Gaza .

«Mientras la hambruna generalizada se extiende por Gaza, los cuerpos de nuestros colegas y de aquellos a quienes servimos están siendo consumidos», afirma el documento.

Cada mañana, la misma pregunta resuena en Gaza: «¿Comeré hoy?»

Un trabajador humanitario que brinda apoyo psicosocial en la zona habló del impacto devastador en los niños.

“Les dicen a sus padres que quieren ir al cielo porque al menos allí hay comida”, señalan las agencias.

Israel enfrenta una creciente presión internacional por la catastrófica situación humanitaria en el territorio palestino.

Más de dos millones de personas se enfrentan a una grave escasez de alimentos y otros productos esenciales para la supervivencia después de 21 meses de la actual ofensiva israelí.

‘Tormento físico y psicológico’

«Los palestinos están atrapados en un círculo vicioso de esperanza y angustia, esperando ayuda y un alto el fuego, sólo para descubrir que las condiciones están empeorando», afirma el comunicado.

No es solo un tormento físico, sino también psicológico. La supervivencia se presenta como un mero espejismo.

La carta afirma que las distribuciones de ayuda permitidas en Gaza «sólo alcanzan un promedio de 28 camiones por día».

La ONU ha sugerido anteriormente que se necesitarían al menos 600 camiones por día para alimentar a una población de dos millones de personas.

Las agencias dicen que Israel está negando el acceso a «toneladas» de suministros y acusan al país de falsas promesas sobre sus planes de aumentar la ayuda «cuando no se está produciendo ningún cambio real».

El martes, el organismo militar israelí encargado de coordinar el envío de ayuda, Cogat, insistió en que Israel actúa de conformidad con el derecho internacional y dijo que facilita la entrada de ayuda asegurando al mismo tiempo que no llegue a Hamás .

Ese mismo día, cientos de personas en Tel Aviv marcharon hacia un edificio del Ministerio de Defensa con bolsas simbólicas de comida para protestar contra la hambruna en Gaza y pedir un alto el fuego.

Otros puntos destacados en la declaración de las agencias humanitarias incluyen:

“Mientras el asedio impuesto por el gobierno israelí mata de hambre a la población de Gaza, los trabajadores humanitarios se unen a las filas para recibir alimentos, arriesgándose a ser fusilados, para alimentar a sus familias”;

El «asedio total» a Gaza ha «generado caos, hambre y muerte»;

Los suministros están «completamente agotados»;

Los almacenes en Gaza que contienen toneladas de alimentos, agua y suministros médicos permanecen intactos mientras Israel impide a las organizaciones acceder a ellos y distribuirlos;

«El sistema humanitario dirigido por las Naciones Unidas no ha fracasado, pero se le ha impedido funcionar», afirma la declaración;

Se registran “tasas récord” de desnutrición aguda, especialmente entre niños y ancianos;

Las agencias exigen un alto el fuego permanente, el levantamiento de todas las restricciones, la reapertura de todos los cruces terrestres, el rechazo de los centros de distribución controlados por los militares y una respuesta humanitaria liderada por la ONU.

‘No existe leche de fórmula para bebés hambrientos’

Oxfam compartió con BBC Mundo —el servicio en español de la BBC— el testimonio de un médico en Gaza.

«Nunca imaginamos que habría países que declararían la guerra a civiles —niños, mujeres y ancianos— y cortarían el suministro de ayuda humanitaria y médica. Nunca imaginamos que, 18 meses después del inicio de la guerra, la situación se deterioraría tanto que no podríamos encontrar una cama de hospital para un paciente con leucemia… ni leche de fórmula para un bebé hambriento», dijo.

Quiero contarles que la semana pasada pasé del horror de las cirugías al caos de los heridos, y justo después de una larga jornada de trabajo, descubrí que no había comida en los mercados, no porque no tuviéramos hambre, sino porque simplemente no había nada», añadió.

Nos desplomamos de agotamiento e intentamos olvidar el hambre. Pero nunca olvidaré las lágrimas de las madres en la puerta del hospital pidiendo leche de fórmula para sus bebés.

’33 muertes por desnutrición en 48 horas’

A medida que las condiciones en Gaza se deterioran, el Ministerio de Salud local está clasificando el número de muertos por categoría.

El martes se informó que 33 personas, entre ellas 12 niños, fallecieron por desnutrición en las últimas 48 horas, lo que eleva el total de fallecimientos por desnutrición a 101, 80 de ellos niños. El miércoles 23/07 se reportaron otras 10 muertes por desnutrición.

El Ministerio también indicó que 1.026 personas han muerto a manos del ejército israelí mientras buscaban ayuda alimentaria desde que comenzó el sistema de distribución de la Fundación Humanitaria de Gaza el 27 de mayo.

La ONU publicó una cifra aún mayor: 1.054 muertes.

Según la ONU, aproximadamente el 87,8% de Gaza está actualmente cubierto por órdenes de evacuación israelíes o se encuentra dentro de zonas militarizadas israelíes, lo que deja a sus 2,1 millones de habitantes confinados en un territorio de 46 km².

Israel lanzó una campaña militar en Gaza en respuesta al ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 , que mató a 1.200 personas y tomó a otras 251 como rehenes, según funcionarios israelíes.

Desde entonces, los ataques israelíes han matado al menos a 59.029 personas, incluidos más de 17.000 niños, y han herido a más de 142.000, según el Ministerio de Salud de Gaza.

El portavoz del gobierno israelí, David Mencer, dijo que no hubo hambruna causada por Israel.

«Hay una escasez provocada por el hombre, diseñada por Hamás», dijo.

Mencer comenzó su declaración expresando su profundo pesar por la pérdida de soldados israelíes. Aseguró que 895 soldados han muerto desde el 7 de octubre de 2023.

Añadió que dos soldados murieron recientemente en el sur de Gaza.

Según Mencer, la ayuda ha llegado a Gaza a través de la Fundación Humanitaria de Gaza y mediante envíos de materias primas coordinados por las Naciones Unidas para panaderías y cocinas comunitarias.

Afirmó además que entre el 19 de julio y el martes pasado entraron en Gaza más de 4.400 camiones con alimentos, harina y comida para bebés.

Ayer, la Fundación Humanitaria de Gaza distribuyó dos millones de comidas en un solo día, según Mencer, quien afirmó que la organización distribuyó un total de 87 millones de comidas.

Hamás intenta detener la distribución de alimentos. Están saqueando los camiones de ayuda.

El portavoz del gobierno israelí también afirmó que en las últimas 24 horas, más de 700 camiones con ayuda estaban dentro de Gaza, esperando la retirada de la ONU.

Mencer culpó a la ONU por este «cuello de botella» y sugirió que la organización es el principal obstáculo para mantener el flujo de ayuda a Gaza.

Cuando se le preguntó sobre la declaración de más de 100 organizaciones humanitarias, que denunciaron el hambre generalizada en Gaza y pidieron un alto el fuego, el portavoz dijo que las acusaciones de hambre han sido recurrentes durante todo el conflicto, pero que son «falsas alertas».

«Donde hay hambruna en Gaza, es una hambruna provocada por Hamás».

Según él, la hambruna sería una táctica de Hamás para presionar a Israel.