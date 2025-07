México lanza una lotería nacional para ayudar a sus migrantes en Estados Unidos

El Gobierno busca con esta medida contrarrestar el endurecimiento de la política migratoria en la frontera, pero no convence a la población mexicana.

Por nuestra corresponsal, Gwendolina Duval

Una lotería especial para migrantes mexicanos en Estados Unidos: esta es la idea lanzada recientemente por el Gobierno de México. Casi 12 millones de mexicanos viven en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump, que regresó a la Casa Blanca en enero, ha implementado una estricta política migratoria.

El sorteo, programado para el 15 de septiembre -fecha nacional de México, que marca el inicio de la Guerra de Independencia contra España en 1810-, promete distribuir un total de 424.5 millones de pesos, o aproximadamente 22.8 millones de dólares.

Desconfianza y Boicot

El boleto, decorado con un corazón rodeado de imágenes de agave y mazorcas de maíz, lleva la leyenda: «México, con M de migrante». En el bullicioso centro de la capital, se venden en los quioscos.

Si bien la Lotería Nacional es una auténtica institución en México -con 250 años de existencia, es la más antigua de América-, esta edición especial tiene dificultades para captar clientes. «¡No! No tengo la lotería de los migrantes del 15 de septiembre… No es que no quiera venderlos, sino que la gente no los compra», confiesa un vendedor.

Las razones: un precio casi diez veces superior al de los billetes tradicionales y la desconfianza hacia los llamados sorteos «excepcionales» organizados por el Gobierno. El anterior jefe de Estado, Andrés Manuel López Obrador, los organizó para financiar hospitales públicos e incluso para regalar el antiguo avión presidencial. «Si bien es una tradición para muchos clientes… el hecho de que intervengan en la lotería con sus sorteos especiales para esto o aquello, a muchos no les gusta. ¡Muy a menudo, los clientes boicotean!». «Con este enfoque, la gente se decepciona y piensa que la lotería es un fraude», continúa.

Fiesta Nacional dedicada a los migrantes

A pesar de las críticas, el Gobierno de México espera recaudar hasta 100 000 pesos (aproximadamente 4.5 millones de euros) a través de esta iniciativa. Esta cantidad financiará servicios consulares para ayudar a los migrantes. «Esto se utilizará para fortalecer la asistencia que brindamos a los migrantes en Estados Unidos a través de los consulados», explicó la presidenta Claudia Sheinbaum. «Este año, las celebraciones del Día de la Independencia estarán dedicadas a nuestros hermanos y hermanas migrantes», añadió.

En los últimos meses, muchos mexicanos han sido víctimas de redadas organizadas por las autoridades estadounidenses para arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados. Según el gobierno mexicano, aproximadamente 75 000 personas han decidido regresar voluntariamente desde entonces. Las autoridades temen que este retorno masivo ponga a prueba la infraestructura social y la capacidad de recepción del país.