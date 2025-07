“Mientes, MASceLITIO”: Manfred responde a Claure, lo acusa de haber sido aliado de Evo y Andrónico y anuncia queja ante la Embajada de EEUU

Horas antes, Claure había salido al paso de las acusaciones y negó haber ofrecido cargos o negocios a Reyes Villa. “Totalmente falso, Manfred. Jamás te ofrecí ser mi socio en ningún negocio de litio, ni a vos ni a nadie”, escribió en sus redes. “Te llamé por cortesía antes de anunciar mi apoyo a Samuel Doria Medina. Te dolió. Lo entiendo”, agregó Claure.

Las acusaciones entre Marcelo Claure y Manfred Reyes Villa escalaron hoy a un nuevo nivel. El candidato presidencial de Súmate respondió ásperamente a las denuncias del magnate boliviano-estadounidense y lanzó más revelaciones ante el panorama electoral.

“Mientes Marcelo Claure, pero al pueblo no se le puede engañar. El jueves a las 13:45 me llamaste para informarme que apoyarías a Samuel Doria Medina y pedirme que hiciera lo mismo; me dijiste que en caso de hacerlo, me harías Embajador en Estados Unidos y sería tu socio”, escribió Reyes Villa en sus redes sociales.

El líder de Súmate acusó a Claure de actuar movido por intereses económicos ligados al litio y denunció una presunta injerencia extranjera en la política boliviana.

“Es lamentable que hoy quedó claro que tu único interés en Bolivia es el litio de nuestra tierra, pero es más lamentable aún que un ciudadano estadounidense quiera entrometerse en las decisiones democráticas de nuestro país”, agregó Manfred en clara alusión a Claure.

Reyes Villa no se quedará en la denuncia verbal y anunció que tomará acciones concretas a nivel diplomático mediante “una queja formal a la Embajada de Estados Unidos” para frenar el “intento de intervención del señor Claure y llevarla hasta las últimas consecuencias”.

Asimismo, el alcalde de Cochabamba vinculó a Claure con figuras del oficialismo como el expresidente y líder cocalero Evo Morales y el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.

“Fuiste aliado de Evo Morales, elogiaste en su momento a Andrónico Rodríguez, hoy apoyas al vicepresidente de la Internacional Socialista, Samuel Doria Medina, todo por hacer negocios, todo por hacer dinero”, enfatizó Reyes Villa.

Manfred aseguró que se debe contrarrestar la “amenaza extranjera” de Claure que pretende intervenir en el destino de los bolivianos. “La patria no se vende, la patria se defiende. Mientes MASceLITIO y el pueblo lo sabe”, concluyó.

El empresario remató su réplica con un mensaje que intenta deslegitimar a Reyes Villa: “Ahora entiendo por qué te llaman MASfred. El honor de una persona está en su palabra. Yo ya tomé mi decisión. Y yo cumplo la mía. Este episodio solo deja algo claro: Bolivia no quiere otro presidente que le mienta al país”.