Ministro de Gobierno anuncia reunión con el TSE ante “amenazas y ataques de afines a Evo Morales”

Ante amenazas de sectores evistas, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó este martes que se sostendrá una reunión con los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con miras a las elecciones generales.

“En los siguientes días y en función a un plan que se está elaborando desde el Comando General y el Ministerio de Gobierno, se va sostener una reunión con el Tribunal Supremo Electoral, en función a los bloqueos y ante las amenazas y ataques de sectores afines a Evo Morales”, dijo Ríos.

La autoridad dijo que también están elaborando un plan para garantizar la seguridad de los comicios programados para el 17 de agosto de este año.

Ante la posición de los afines a Evo Morales sobre el desarrollo de las elecciones, Ríos dijo que asumirán medidas contra estas amenazas.

“Estos sectores han señalado que no se van a realizar las elecciones si es que Evo Morales no está en la papeleta, por lo cual, se van a asumir todas las medidas correspondientes, la coordinación se hará con el Tribunal Supremo Electoral”, preciso Ríos.

La anterior semana, varios dirigentes evistas de la ciudad de El Alto se reunieron para analizar acciones sobre las elecciones generales programadas para el 17 de agosto. El sector insiste y señala que Morales debe ser habilitado para los comicios.

”Si (Evo Morales) no está en la papeleta, pues no habrá elecciones por lo menos en la ciudad de El Alto. Nosotros ya tendremos estrategias para generar está situación ya que no puede ser que lo proscriban”, señaló Edwin Silva, dirigente de Evo Pueblo de El Alto.