Monseñor Dowlaszewicz: «El bicentenario es una oportunidad para pedir perdón»

Durante la homilía, monseñor Estanislao también mencionó los abusos de la iglesia y el caso del atraco a la librecambista en el mercado Mutualista

Lourdes Molina Rea

Fuente: El Deber

Monseñor Estanislao Dowlaszewicz, desde la Basílica Menor de San Lorenzo, mejor conocida como la catedral de Santa Cruz, en la homilía dominical se refirió al bicentenario de Bolivia, señalando que esta fecha debería ser la oportunidad para pedir perdón a las generaciones futuras por los hechos de violencia e la inseguridad registrados en el país.

«Pienso que hay que pedir perdón al futuro de nuestra patria por el mundo que estamos dejando, porque no hemos sido capaces de detener los conflictos internos, divisiones que matan a nuestros hermanos, todo eso que destruye en lugar de construir. Porque no hemos sido capaces de contener la corrupción de quienes tienen la obligación de cuidarnos, de velar por el bien común, por los abusos, incluso al interior de la Iglesia«, manifestó el religioso.

Agregó: «Le pedimos a todos perdón por las injusticias sociales en nuestra sociedad, por la inseguridad en la que vivimos mirando a nuestra ciudad abandonada, por los asaltos, asesinatos, feminicidios, (por atracos) como el de la librecambista».

Para Dowlaszewicz, estos hechos no son aislados «y no solo la pobreza económica provoca estos hechos sino también la moral, la (falta) de valores, la espiritual, le fallamos a jóvenes y niños porque no les dejamos el mejor mundo».

Para monseñor, lo que ocurrió es que «nos enceguecimos con la bonanza económica, que no acompañó el crecimiento espiritual, todos tenemos que pedir perdón en el bicentenario de nuestra patria. Este sistema injusto, trae muchos dolores. Nosotros conocemos estos dolores porque nos conocemos a nosotros mismos y nos duele que muchas personas no puedan estudiar por falta de dinero, que muchos andan a la deriva, nos duele saber lo que les cuesta encontrar trabajo», expresó.

