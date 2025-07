Mujer es aprehendida por apuñalar a su pareja en la pierna durante una discusión

Fuente: Unitel

Un hombre quedó herido tras haber sido apuñalado en su pierna por parte de su pareja, el hecho se registró tras una aparente discusión en medio del consumo de bebidas alcohólicas en la zona sur de la ciudad de Santa Cruz.

De acuerdo al relato de la madre de la víctima, ella recibió una llamada en la que le informaban que su hijo había sido herido.

“Me dijeron que venga a verlo a mi hijo, que lo habían acuchillado, que mi nuera lo había acuchillado”, manifestó la mujer a UNITEL.

Por su parte, el hombre herido no quiso dar declaraciones al respecto y solo afirmó que se trataba de un problema familiar.

En tanto, la madre de la víctima pidió que este problema sea solucionado ante las autoridades pertinentes, ya que no es la primera vez que sucede un incidente como este, ya que asegura que la mujer ya atacó antes a su hijo.

“Si ella lo quiere (a su pareja) que se componga, que no estén tomando los dos, tienen hijos pequeños, a ver si la Defensoría no viene y se los quitan también (a sus hijos), eso yo tengo miedo. No es la primera vez, otra vez ella lo acuchilló,”, indicó.

Tras el hecho, la mujer quedó aprehendida en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de la Radial 17 y medio, mientras que el hombre fue atendido por paramédicos.

El Ministerio Público y la Policía de la zona investigan este caso por el delito de lesiones graves y leves, por lo que se espera conocer más detalles del hecho en las próximas horas.