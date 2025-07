Murió atropellado y sin justicia: familia clama ayuda tras la fuga de motociclista en Santa Cruz

El hijo de la víctima señala a un joven identificado con las iniciales E. F. como el conductor de la motocicleta. Según testigos, circulaba con otras dos personas en la moto. La familia pide ayuda para pagar le deuda en la clínica.

Por Ariel Melgar Cabrera

Fuente: El Deber

Miguel Dorado, un hombre de 67 años, falleció la madrugada de este viernes, cuatro días después de haber sido atropellado por una motocicleta en una calle de la urbanización Trapiche, ubicada en la tranca de la carretera Virgen Cotoca. La moto, que era ocupada por tres personas, presuntamente menores de edad, se dio a la fuga sin prestar auxilio, abandonando el motorizado en el lugar del hecho.

El trágico accidente ocurrió el lunes por la noche, cuando la víctima cruzaba la avenida a pie y fue atropellado. Producto del impacto, Miguel fue trasladado en estado crítico a una clínica privada, donde ingresó directamente a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Su condición neurológica era grave y, pese a los esfuerzos médicos, falleció la madrugada del viernes.

“Mi papá fue atropellado por una moto con tres jóvenes menores de edad. Hasta ahora siguen prófugos, no dan la cara, y sus padres no me han ayudado con nada en la clínica. Mi papá ya falleció esta madrugada”, lamentó Elías Dorado, hijo del fallecido.

Según la denuncia de Elías, el conductor de la motocicleta sería un joven identificado con las iniciales E. F., hijo de una mujer llamada Yessenia J. V. Ambos, según el hijo de Miguel, no se han apersonado ni se han hecho responsables por lo ocurrido.

“En la clínica tengo una deuda de 27.000 bolivianos, y ya no tengo los recursos para cubrirla. Quiero pedir a la población, a la Policía, al ministro de Gobierno (Roberto Ríos) por favor que me puedan ayudar, porque este monto es muy alto”, pidió Elías.

“Hasta ahora no he recibido ningún apersonamiento ni a la clínica ni hacia mi persona, no me han llamado, no me han dicho nada. Estoy en shock y la verdad ya no sé qué hacer. Ni siquiera puedo llevármelo para poder velarlo y darle una cristiana sepultura”, lamentó.

La Policía Boliviana indicó que continúa trabajando en la identificación plena de los responsables del atropello, quienes tras el hecho abandonaron la motocicleta en el lugar y huyeron sin brindar auxilio.

El caso ha provocado conmoción entre vecinos de la urbanización Trapiche y en redes sociales, donde se exige justicia. Mientras tanto, la familia de Miguel Dorado enfrenta no solo el dolor de la pérdida, sino también una dura situación económica.

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse con su hijo Elías Dorado al número 784-90943.