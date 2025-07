Ninguna de las 6 alas del MAS tiene solución a la crisis económica y por eso no tienen voto electoral, afirma representante de Unidad

“Viniendo eso del presidente (Arce) que no ha dado respuestas a la crisis del combustible hace más de un año, o a la crisis económica hace 19 años, y que su modelo económico no funciona, pues no vale la pena contestar”, ironizó Moscoso.

El candidato a segundo senador por La Paz de la Alianza Unidad, Roberto Moscoso, afirmó hoy que el Movimiento Al Socialismo (MAS) ha perdido el respaldo del pueblo porque, tras 19 años en el poder, “ninguna de sus alas tiene respuestas a la crisis económica”, y hoy se encuentran “en desesperación” ante la caída electoral de su base social.

“Ninguna de (las alas) del MAS, sean de Evo, Andrónico, Lucho, Del Castillo, Eva Copa o Jhonny Fernández, tiene respuestas a la crisis económica. Nosotros sí tenemos soluciones y el MAS tendrá que hacer lo que tenga que hacer para sobrevivir, pero ya no tiene la confianza del pueblo boliviano”, enfatizó Moscoso desde plaza Murillo.

A menos de un mes de las elecciones generales, la crisis económica es uno de los principales ejes del debate nacional. En ese contexto, Moscoso cuestionó la capacidad del oficialismo para ofrecer soluciones reales.

Consultado sobre si la convocatoria a una unidad de la izquierda había fracasado, Moscoso fue enfático al señalar que “el MAS no tiene respuestas” y por eso el bloque social que lo respaldaba se ha descompuesto y dividido. “La desesperación del MAS y de sus actores electorales se nota y por eso están apelando a la guerra sucia contra Samuel Doria Medina, que está primero en las encuestas”, agregó.

El escenario económico es crítico. Según el INE, la inflación acumulada en el primer semestre del año alcanzó el 15,53 %, más del doble de lo proyectado por el Gobierno. A esto se suman la recurrente escasez de combustibles hace casi un año, la falta de dólares y el alza sostenida de productos básicos que han deteriorado el poder adquisitivo de las familias bolivianas y generado un clima generalizado de pesimismo.

En este contexto, Moscoso también respondió a las declaraciones recientes del presidente Luis Arce, quien cuestionó a los partidos de derecha por no tener una propuesta clara ante la escasez de combustibles.

El candidato de Unidad remarcó que su frente sí cuenta con un plan económico sólido y nacional que es socializado en todas las regiones. “Nuestro proyecto pretende salvar al país de la crisis económica y representar a todos”, concluyó.