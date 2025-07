Por los problemas en el Concejo no habrá sesión de honor en el aniversario de La Paz, advierte concejal Dulon

El Concejo enfrenta un conflicto desde hace más de dos meses por los problemas para elegir a la directiva en medio de divisiones del partido oficialista Por el Bien Común Somos Pueblo.

El concejal Jorge Dulón ha lanzado una advertencia que preocupa a los habitantes de la ciudad de La Paz: No habrá sesión de honor por los 216 años de la gesta libertaria de 1809.

«No va a haber sesión de honor porque en primer lugar no alcanzan los temas administrativos porque adicionalmente esta directiva es ilegal», sostuvo.

El Concejo enfrenta un conflicto desde hace más de dos meses por los problemas para elegir a la directiva en medio de divisiones del partido oficialista Por el Bien Común Somos Pueblo.

Lourdes Chambilla y Lucio Quispe se han desmarcado y este jueves recibieron el respaldo de los concejales del Movimiento Al Socialismo (MAS) para volver a la directiva. La disidente Chambilla fue elegida presidenta del Concejo.

Frente a ese escenario, los legisladores ediles del oficialismo han anunciado recursos legales.

«Esa es la muestra y el ejemplo que estamos dando no solo en La Paz y el resto del país. Todo lo que haga esta directiva ilegal no va a surtir efecto, nosotros no vamos a dejar pasar esto, somos autoridades responsables y hay que dar una señal a la gente», señaló Dulon.

«Anunciamos un nuevo proceso penal, anunciamos un recurso para que se cumpla el Tribunal Departamental de Justicia y hoy ha ingresado al Tribunal Supremo Electoral por transfugio a Quispe y Chambilla», dijo.

Sin embargo, Chambilla anunció sorpresas para esa fecha: «La Paz no tiene la culpa, intentaremos hacer algo aunque no nos quieran dar dinero», afirmó en una entrevista con Brújula Digital.

El 15 de julio, en la víspera del aniversario de la revolución paceña, se instala la tradicional sesión de honor en la cual se rinde homenajes a la región, pero también a sus personajes.

«Qué sesión de honor va a haber si el Concejo no es honorable», dijo Dulon, que este jueves abandono la sesión con sus colegas.

«Esperemos que el nuevamente el tribunal nos dé la razón, ojalá que en dos meses podamos volver a la normalidad, hay más de 4.000 trámites, hay más de 30 proyectos de ley, más de 40 procesos de fiscalización pendientes», señaló.

Hace dos meses, los concejales del MAS y los dos disidentes habían elegido a Lucio Quispe como su presidente, pero esa decisión fue impugnada por la Alcaldía.

El partido del alcalde Iván Arias ha perdido fuerza en el Concejo.