“No va a haber un decreto de incremento salarial”, afirma el equipo económico de la alianza Unidad durante el foro económico

Fuente: Unitel

El responsable del área económica de la Alianza Unidad, José Gabriel Espinoza, afirmó este miércoles, durante el foro económico organizado por el sector empresarial, que no se emitirá ningún decreto de incremento salarial en caso de ganar las elecciones nacionales, y consideró que esto sería definido según la realidad de cada empresa.

“El sector privado no va a participar con nosotros en ninguna negociación salarial, porque no va a haber un decreto el 1 de mayo, es súper importante, es necesario que la racionalidad vuelva a la gestión económica y no hay nadie más que ustedes y sus trabajadores que sepan mejor cómo está la situación de sus empresas”, dijo Espinoza en el foro.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En su intervención, el responsable afirmó que durante los 20 años de Gobierno del MAS se ha “sobre regulado” al sector privado y que su tarea como responsable del área económica es, justamente, identificar aquellas regulaciones que hacen daño al sector y eliminarlas.

“El objetivo es quitar restricciones no crear nuevas. Va para todos los sectores”, afirmó.

Espinoza explicó que el objeto principal del enfoque es trabajar en quitar los cuellos de botella que no dejan avanzar al sector privado e identificar aquellas entidades públicas o leyes que no tengan resultados, para eliminarlas rápidamente.

Durante el foro económico, organizado por la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), en el camupo ferial de Alalay, el experto de la Alianza Unidad, que postula a la presidencia a Samuel Doria Medina, aseveró que si llegan al gobierno trabajarán para desregular el Estado y no crearán más regulaciones.