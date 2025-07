«No voy a leer todo eso»: la curiosa respuesta de Musk a un extenso ‘post’ de Trump

Fuente: https://actualidad.rt.com

Elon Musk reposteó en su cuenta de X un meme con una respuesta ficticia suya a una reciente publicación del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien volvió a arremeter contra el magnate por su lanzamiento del Partido América.

En un extenso mensaje, Trump afirmó el pasado domingo, entre otras cosas, que Musk «‘ha descarrilado’ por completo» y le había pedido contratar a «uno de sus amigos» para ponerlo al mando de la NASA.

«No voy a leer todo eso. Me alegro por ti. O lamento que hayas pasado por eso», reza la 'respuesta' de Musk.

Con esta contestación ficticia a Trump, el autor del ‘post’ compartido por Musk hizo referencia a un meme viral, una captura de pantalla de un mensaje directo con esas mismas palabras en inglés (‘I ain’t reading all that. I’m happy for u tho. Or sorry that happened’), que fue publicada en el entonces Twitter a finales de 2019.

Desde entonces, esta captura se ha convertido en una imagen de reacción popular a publicaciones demasiado largas que uno no tiene ganas de leer.