Novillo destaca apertura de Andrónico y confía en que más fuerzas se sumen al diálogo convocado por Arce

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, indicó que espera que los sectores que apoyan Andrónico Rodríguez, Eduardo del Castillo y Eva Copa vuelvan a unirse en el bloque popular.

Milen Saavedra

Ministro de Defensa, Edmundo Novillo. Foto archivo

Fuente: Red UNO

Ante el pedido del presidente Luis Arce de unificar a la izquierda, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, afirmó que no pierde la esperanza de reunir al bloque popular con miras a las elecciones generales del 17 de agosto, apuntando a una primera respuesta positiva del sector de Andrónico Rodríguez, candidato de la Alianza Popular.

«Las consecutivas victorias que tuvo el bloque popular desde el año 2005 fue en base a la unidad de indígenas, obreros, trabajadores, intelectuales, progresistas; antes estaban diseminados. Estamos ingresando a la última etapa del proceso electoral de manera fragmentada«, indicó Novillo en Que No Me Pierda de Red Uno.

La autoridad apuntó que los sectores están divididos entre los que apoyan al expresidente Evo Morales, Andrónico Rodríguez, Eduardo del Castillo y Eva Copa, y que cada uno de ellos plantea la unidad en torno a sus candidatos. «Todos formaban parte de un solo bloque, en torno al instrumento político que era el Movimiento Al Socialismo (MAS). Estamos ante un desafío. Las bases, militantes y simpatizantes constantemente nos llaman para manifestarnos su preocupación e indicarnos que se deben extremar los mayores esfuerzos para unificarse y garantizar la victoria», comentó

En ese sentido, Arce tomó la iniciativa de convocar a la unidad, lo que debe ser ponderado, dijo Novillo. «Las primeras reacciones a este pedido nos parece altamente positivas y al final del túnel podemos ver una luz. El sector de Andrónico Rodríguez consideró que está dispuesto a plantear la unidad, sentarse a dialogar. Esperemos que las otras fuerzas políticas, como de Eduardo del Castillo y Eva Copa también puedan acordar dialogar para estructurar este bloque de unidad del sector popular», explicó.

Detalló que se pueden unificar en base a principios, valores, ideologías y definir un programa de gobierno para ofrecerle al país, además que sea «lo más antes posible». «Los últimos tres años, el problema se centró en una pugna de Evo Morales contra el presidente Luis Arce, tenía su plan para sacarlo del gobierno, hizo movilizaciones constantes con ese objetivo, para luego tomar el poder y forzar su candidatura. En ese intento, desde la Asamblea Legislativa se unió a la oposición para hacer sabotaje, bloqueo económico y esto deterioró la unidad. Hay que superar estas dificultades», agregó.

Ante la negativa de algunos dirigentes de la alianza que postula a Rodríguez de aceptar la convocatoria del presidente, el ministro apuntó que son declaraciones apresuradas. «A veces hay algunos, no sé si voceros, si son representantes genuinos o legítimos, que no tienen la suficiente experiencia en saber trabajar el proceso de unificación y se adelantan en desalentar. El senador (Félix) Ajpi manifestó que estaría de acuerdo con la unidad, pero condicionó que sería sobre la base de Andrónico y sin ninguna condición. Para mí es un avance. Denostar cualquier convocatoria a una unidad es una inmadurez e irresponsabilidad absoluta. Se debe ser reflexivos, propositivos, constructivos», aseveró.

Para Novillo, se debe mostrar al país que hay voluntad, madurez y seriedad para construir la unidad, que definió como un «proceso de construcción». «A veces se lanza cosas positivas, pero también se pone límites. Es difícil, pero posible. Si solo se sientan de manera orgánica y política Morena, Alianza Popular y el MAS es un avance fundamental. El hecho de que evalúen, reflexionen y depongan intereses personales por el bien del país; planteen propuestas para construir el programa de gobierno. Si esto se logra en ese nivel de decisión política que tienen que trabajar, considero que es factible y viable», añadió.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Eduardo del Castillo de un paso al costado, el ministro dijo que «ellos deben definir». «No debemos adelantarnos con opiniones que pueden entorpecer un diálogo. Ellos deben sentarse, evaluar sobre un serie de factores que tienen, definir y decidir. No es fácil, pero la historia y el pueblo se los pide, les convoca. Sino estamos facilitando la entrega del gobierno a nuestros adversarios ideológicos e históricos, los opositores», argumentó.

Así, comentó que «no es extraño» que los opositores «descalifiquen» el intento de unidad, porque es «parte de la lucha política» y no lo aprobarán. «Apelo a los compañeros, a la conciencia, sensibilidad de cada uno de los actores políticos para que puedan sentarse, dialogar y proponer lo que permita esa unificación», complementó, indicando que no hay fecha para dicho encuentro. «Si no nos unificamos, la historia nos va a juzgar a quienes, ante ese llamado, ponen pretextos, burlas y descalificaciones. Es una obligación la unidad del bloque popular», enfatizó.

