Oriente pierde a Gonzáles por grave lesión y la dirigencia analiza otro fichaje

En las últimas horas se confirmó la grave lesión que sufrió Franz González, quien se perderá el resto de la temporada en el equipo de Oriente Petrolero a raíz de una rotura de ligamentos en la rodilla derecha, por lo que la dirigencia analizará un fichaje más.

“Bueno, toca volver a pasar por un momento complicado de frustración, impotencia pensar en dejarlo todo, pero no puedo por las personas que me quieren, me apoyan y por mí y el amor que le tengo a esto”, escribió el ‘Pibe’ en sus redes sociales.

Gonzáles tuvo una lesión similar hace dos años, pero en la rodilla izquierda. Tras pasar por el quirófano, el volante cochabambino estará entre seis y ocho meses fuera de las canchas.