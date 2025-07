Oswaldo Barriga: “Salir del Mercosur sería un error. Hoy debemos aprovechar sus ventajas”

Oswaldo Barriga, presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia, advierte que abandonar el bloque sería una decisión política sin sentido económico, y proponen fortalecer acuerdos

Ernesto Estremadoiro Flores

Fuente: El Deber

El presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (CANEB), Oswaldo Barriga, rechaza la idea de abandonar el Mercosur, propuesta por algunos candidatos presidenciales, y plantea en cambio una gestión más estratégica del bloque. “No se trata de ideología ni miedo; salir hoy sería un error”, afirman desde el sector, que también denuncia que las restricciones a las exportaciones impuestas desde 2009 han generado un perjuicio acumulado de más de $us 35.000 millones. La propuesta de un nuevo modelo será presentada este 9 de julio en el foro “Construyendo Economía”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– ¿Qué efectos tuvo las restricciones a las exportaciones?

Las restricciones han generado un daño económico brutal, no solo al sector exportador, sino a toda la economía del país. Calculamos que el perjuicio acumulado supera los $us 35.000 millones. Todo comenzó en 2009, cuando se restringió la exportación de aceite refinado, con cifras totalmente infladas y sin base técnica. Desde entonces se impusieron cupos, licencias y bandas de precios a productos como arroz, trigo, azúcar, carne, pollo y toda la cadena agroindustrial.

Estas medidas son una camisa de fuerza que impide crecer. No hay que ser científico para ver el impacto: Paraguay tenía la misma área sembrada que Bolivia hace 20 años y hoy exporta cuatro veces más. ¿La diferencia? Seguridad jurídica, libertad para producir y una política coherente de apertura comercial.

– ¿Cómo son esas trabas?

Te imponen cupos, te fiscalizan como si fueras culpable por exportar, no te permiten planificar con certeza. Hoy abrís un mercado y mañana viene una autoridad que te lo cierra, o un bloqueo de carretera que impide cumplir tus contratos. Incluso cuando se consigue abrir mercados, como el de la carne con China, de inmediato aparece una suspensión de exportaciones.

Además, tenemos un Senasag que cambia de director cada pocos meses, sin institucionalidad técnica. ¿Qué mercado serio va a confiar en un país que no garantiza ni siquiera estabilidad normativa para su comercio exterior?

-¿El Gobierno dice que gracias a su modelo se lograron exportaciones récord?

Eso es absolutamente falso. Sí, exportamos a pesar del modelo, no gracias a él. Todo el crecimiento ha sido impulsado por el esfuerzo del sector privado.

El Estado nos puso obstáculos. Y lo peor es que ese modelo sigue vigente: controles, intervención, burocracia, inseguridad jurídica. Hoy Bolivia no es un país competitivo y sin exportaciones no hay divisas ni empleo.

– ¿Qué propone el sector exportador como alternativa?

Lo que planteamos es una transformación estructural. El 9 de julio, en el foro “Construyendo Economía”, vamos a presentar un documento con ocho ejes estratégicos. Uno de ellos es la liberación plena de las exportaciones, con eliminación de cupos, bandas de precios y trabas documentales.

Además, proponemos una ventanilla única de comercio exterior, estabilidad institucional, gestión activa de mercados y apoyo a la logística. Pero esto no funciona si no hay materias primas. Por eso respaldamos las demandas del agro: biotecnología, combustible asegurado, seguridad sobre la tierra y el fin de los bloqueos.

– ¿Qué opina sobre la idea de algunos candidatos de retirar a Bolivia del Mercosur?

Nunca impulsamos el ingreso al Mercosur. En 1996, cuando se firmó el Acuerdo de Complementación 36, fuimos los primeros en oponernos. Bolivia produce lo mismo que produce el Mercosur: soya, carne, azúcar. Nuestro mercado natural es la Comunidad Andina. Pero ese acuerdo se firmó y hace cuatro años ya estamos totalmente desgravados, es decir, sin aranceles. Brasil, Argentina y Paraguay ya exportan libremente aquí.

Entonces, salirse hoy sería un error. No porque el Mercosur sea perfecto, sino porque ya no hay nada que proteger. Además, el bloque ofrece oportunidades en logística, salud, educación, cielos abiertos, y mejor gestión de puertos. ¿Queremos seguir dependiendo de una sola aerolínea como BoA? ¿O integrar nuestras cadenas logísticas con Brasil o Argentina?

– ¿Entonces no ve viable una ruptura, pero sí un ajustes?

Exacto. No se trata de denunciar tratados por ideología o miedo. El Mercosur puede ser útil si lo gestionamos bien. Lo que sí apoyamos —y ahí coincidimos con algunos candidatos— es avanzar hacia acuerdos bilaterales de libre comercio. Pero hay que hacerlo con visión, con estrategia, no con impulsos. Bolivia no puede seguir improvisando.

– ¿Qué esperan del foro “Construyendo Economía”?

Queremos confrontar a los candidatos con propuestas reales. No más discursos. Vamos a presentar un modelo de desarrollo para Bolivia del 2025 al 2035. Y queremos escuchar qué opinan los presidenciables sobre estos ocho ejes. La economía necesita rumbo, y este foro será clave para saber quién tiene propuestas serias para lograrlo. Esperamos que los candidatos se comprometan con una nueva visión económica. Bolivia necesita un giro real.

PERFIL

Empresario y dirigente

Barriga también preside actualmente la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (Cadex) y es un profesional que cuenta con una licenciatura en Administración de Empresas en Chile; es empresario exportador, tiene especialidades en Gestión de Negocios y Comercio Exterior, además de Comercio Electrónico.

Fuente: El Deber