Ozzy Osbourne anticipó su muerte con una inquietante premonición antes de su último concierto

Finalmente, aunque no murió en el escenario, Ozzy Osbourne subió una vez más a las tablas el 5 de julio. Aquel show conocido como Back to the Beginning que emocionó a sus seguidores.

Tras esa presentación rodeada de homenajes de colegas y fanáticos, falleció menos de tres semanas después, en circunstancias que inevitablemente remiten a aquella declaración sobre su propio final.

El largo deterioro físico de Ozzy Osbourne

Los últimos años de la vida de Ozzy Osbourne estuvieron marcados por un deterioro físico progresivo y múltiples complicaciones médicas.

En enero de 2020, reveló en el programa Good Morning America que padecía Parkinson en estadio 2. Su esposa, Sharon Osbourne, aclaró entonces que se trataba de una condición crónica con días buenos y otros complejos, pero no terminal.

Parkinson, lesiones vertebrales y cirugías múltiples minaron su salud durante la etapa final, pero nunca apagaron su anhelo de volver a cantar (Backgrid/The Grosby Group)

Ambos recordaron la caída que sufrió Ozzy en 2019, cuando se accidentó en el baño de su casa, lo que agravó lesiones estructurales previas.

Su historial incluye varios accidentes y cirugías. En 2003, un choque con un cuatriciclo en su residencia de Buckinghamshire provocó fractura cervical, rotura de clavícula, seis costillas quebradas y hemorragias pulmonares, heridas que derivaron en la colocación de varillas metálicas para estabilizar su columna.

Años después, aquel accidente volvió a afectarlo cuando, tras la caída en el baño en 2019, se desplazaron esas piezas y debió volver a pasar por el quirófano.

Osbourne describió el periodo posterior como el “más largo, doloroso y miserable” que vivió: “Me caí y aterricé mal… No he vuelto a caminar bien desde entonces”.

Debió someterse a operaciones sucesivas, sumando al menos 15 tornillos en la columna y requirió fisioterapia constante para conservar algo de movilidad.

Sharon Osbourne y sus hijos estuvieron junto al músico durante los complejos tratamientos a los que se sometió en sus últimos años (REUTERS/Mario Anzuoni)

En 2022, fue intervenido nuevamente para extraer y realinear clavos del cuello y la espalda, cirugía que, según Sharon, modificaría el resto de la vida del artista.

Un año después, él mismo declaró que se trató de su última operación. “Va a ser la cirugía final, porque no puedo más… Independientemente de cómo termine, no puedo”.

Además del Parkinson y las secuelas de sus lesiones, Ozzy Osbourne tuvo que afrontar secuelas de la neumonía en 2019, razón por la cual suspendió una serie de conciertos, siguiendo el consejo médico de un descanso prolongado tras una hospitalización.

Otra dificultad fue el manejo de la dislexia y el trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH), que lo acompañaron durante gran parte de su vida.

Utilizaba una grabadora para no olvidar ideas ni melodías, una herramienta indispensable debido a sus problemas de memoria y aprendizaje, según comentó a la revista GQ.

Ozzy enfrentó además dislexia, TDAH, dependencia a sustancias y enfermedades crónicas, aunque nunca dejó de luchar por su legado artístico (REUTERS/Danny Moloshok)

El cantante también luchó desde los años 70 contra el alcoholismo y la drogadicción. Aunque en 2024 admitió que no permanecía “completamente sobrio”, aseguró que había dejado el alcohol.

“Cuando empiezo a beber, empiezo a buscar drogas. Sharon tuvo buen entrenamiento para lidiar con el caos”, reveló.