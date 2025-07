Padres levantan bloqueo en San Julián tras acuerdo con la Alcaldía para equipar módulo escolar abandonado

Santa Cruz. Los padres de familia bloquearon por 12 horas la carretera, a la altura de San Julián.

Ariel Melgar Cabrera Néstor Lovera

Fuente: eldeber.com.bo

Tras 12 horas de bloqueo en la carretera Santa Cruz–Trinidad y en la ruta hacia la Chiquitania, padres de familia de la Unidad Educativa San Juan de Berlín, junto con miembros de la Junta Vecinal de la urbanización Berlín–Los Troncos, decidieron levantar la medida de presión tras llegar a un acuerdo con el alcalde de San Julián, Willy Calderón, quien se comprometió a invertir 60 mil bolivianos en mobiliario escolar.

Los padres de familia bloquearon la carretera, a la altura de San Julián, con el fin de exigir al gobierno municipal de San Julián la habilitación y el equipamiento de un módulo educativo que permanece cerrado y en deterioro.

El alcalde Calderón llegó al punto de bloqueo esta tarde a dialogar con los manifestantes y logró persuadirlos para dejar la vía expedida, luego de comprometerse a invertir 60 mil bolivianos para equipar el módulo educativo con mobiliario escolar.

La inversión será compartida: 30 mil bolivianos provendrán del POA del sector (Plan Operativo Anual de la urbanización Berlín–Los Troncos), y otros 30 mil serán cubiertos por el Gobierno Municipal. Los fondos se destinarán exclusivamente al equipamiento del nuevo módulo.

Clases en aulas de madera

Según los padres de familia, actualmente, 536 estudiantes deben pasar clases en condiciones precarias, distribuidos en doble turno y en aulas de madera improvisadas, pese a que el nuevo módulo construido está listo. La comunidad educativa exige que se habilite de inmediato y se dote de sillas, mesas y equipamiento básico.

“Somos padres de familia, gente de la comunidad, y ya no podemos seguir así. Esto no es política, es por el bien de la educación, por el bien de nuestros alumnos. Estamos pasando Bachillerato Técnico Humanístico en un aula de madera y no podemos seguir así, teniendo tremendo módulo allá”, denunció una madre de familia.

El alcalde Willy Calderón explicó en la reunión que la falta de mobiliario se debe a la ausencia de un presupuesto aprobado, y que muchas veces la entrega de equipamiento depende de la visita del presidente Luis Arce o de gestiones ante programas como la Agencia Boliviana de Vivienda y Equipamiento Social.

En la asamblea, se firmó un acta de compromiso con los representantes de los padres, en la que se garantiza que los fondos necesarios se gestionarán de inmediato y se trasladará parte del mobiliario desde la unidad antigua al nuevo módulo mientras se concreta la compra.

“Esto no es un capricho como dijo el alcalde. Él vino, puso la piedra fundamental, se comprometió con el mobiliario y ahora dice que no hay plata. No queremos promesas, queremos soluciones. Nosotros mismos estamos poniendo 30 mil de nuestro POA”, reclamó otra madre durante la asamblea vecinal.

Ahora, con el acuerdo firmado y el bloqueo levantado, las familias esperan que la palabra de las autoridades se cumpla y que los más de 500 estudiantes puedan estudiar en el nuevo módulo.