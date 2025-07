Padrón electoral: El TSE confía en un voto, una firma y una huella

El TSE apunta a la huella digital como garante del padrón electoral para las elecciones generales del 17 de agosto.

Por Mauricio Diaz Saravia

Fuente: La Razón

A 36 días de las elecciones generales del 17 de agosto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), aseguró que el padrón biométrico para las elecciones generales del 17 de agosto es “seguro, confiable y transparente”.

Según remarcó el vocal electoral Tahuichi Tahuichi en entrevista con La Razón, la legitimidad del registro se basa en el uso exclusivo de la huella dactilar como identificador único de los votantes.

“Tenemos un padrón electoral seguro, confiable, transparente. Un ciudadano, una huella dactilar, un voto, repito, una huella dactilar, un ciudadano, un voto”, dijo la autoridad electoral.

Padró electoral

La afirmación responde a un “viejo fantasma” electoral en Bolivia: la sospecha de votos fantasma, duplicados o “emitidos” por personas fallecidas. Sin embargo, para el TSE, los mecanismos actuales —la firma manuscrita y la huella dactilar plasmada en el acta de sufragio— constituyen un “doble candado” imposible de vulnerar.

El empadronamiento masivo se realizó entre el 18 de abril al 7 de mayo, tanto en Bolivia y en el exterior. Los votantes que no se registraron no podrán sufragar en estos comicios.

Según las previsiones del TSE, hay 7,9 millones de ciudadanos están habilitados emitir su voto, mientras que más de 409.000 quedaron inhabilitados. Además, el estimado de habilitados para votar en el exterior es de 370.000 ciudadanos.

Los ciudadanos inhabilitados no podrán votar por distintas razones: 368.076, por no haber sufragado en procesos anteriores; 28.882, por no haber cumplido funciones como jurado electoral, y 12.673 personas, por causales técnicas.

Electorado

Además, según los datos publicados el 3 de julio por el Órgano Electoral, unas 746.680 personas fueron depuradas del padrón debido a fallecimientos.

En la misma línea que su colega, en entrevista con La Razón Radio, el vocal Gustavo Ávila defendió el padrón y afirmó “un elemento que no debe faltar en este proceso electoral es la transparencia”.

La legitimidad del padrón biométrico no se basa únicamente en su estructura tecnológica. Según explicó Tahuichi, fue sometido a evaluación y una auditoría, por ejemplo, por misiones internacionales. “La OEA lo auditó en 2017, y en 2020 también lo avaló, junto a la Unión Europea (…). Es decir, es un padrón que ha sido acompañado por veedurías internacionales de primer nivel”, afirmó.

Fortalezas y debilidades

Desde entonces, ese mismo padrón fue utilizado para las elecciones subnacionales de 2021. Además de los comicios judiciales de 2024 y será base para el 17 de agosto. Esto refuerza su estabilidad, permanencia y actualización constante, argumentó el vocal.

Consultado por las fortalezas y debilidades del padrón vigente desde ayer, Tahuichi indicó que uno de los beneficios radica en el acompañamiento institucional. Por ejemplo, “los partidos políticos deberían haber enviado a sus técnicos para la revisita del padrón electoral. (Sin embargo) ninguno de los partidos políticos lo hizo”. En su criterio, eso puede derivar en futuras observaciones.

Ante esto, Branko Marinkovic, candidato a primer senador por la alianza Libertad y Democracia (Libre), destacó la “sofisticación del sistema” y que sus técnicos evaluaron el trabajo del TSE.

La observación de dos delegados de cada partido y alianzas políticas es una decisión del Encuentro Multipartidario e Interinstitucional celebrado el 17 de febrero de este año.

Universidades

Otra de debilidades que mencionó es relativa a la auditoría de las universidades públicas que, según informó, no se realizó debido a que las casas de estudios superiores solicitaron un plazo de 90 días para realizar el proceso; sin embargo, tomando en cuenta la duración del calendario electoral vigente, no se pudo concretar.

Entre las ventajas que describió está el uso de la huella dactilar para la validación de los votos de los electores el 17 de agosto. Además de eso, “este padrón electoral está sujeto a la depuración constante”. Es decir, que la actualización de datos de eventuales fallecimientos entre la publicación del padrón y los comicios, se cotejará “directamente” con la base de datos del Servicio de Registro Cívico (Serecí).

Tahuichi reconoció que, por ejemplo, en el campo, algunas familias no logran tramitar el certificado de defunción de algún miembro. “También hemos habilitado los formularios de declaración jurada para que un familiar en primera línea pueda también declarar que ese familiar ha fallecido. También es un mecanismo de depuración”, relievó.

Con el padrón electoral vigente, se irán afinando el resto de las 61 actividades hasta el día de la votación del domingo 17 de agosto.

