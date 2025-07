Panificadores de Oruro reducen producción al 10%

Por falta de insumos, la Federación Departamental de Panificadores Artesanales de Oruro (Fedepanor) redujo su producción al 10%. Demandaron al Gobierno Central hacer las gestiones para que la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) cumpla con la entrega de harina y otros insumos para regularizar la elaboración de pan.

El presidente de Fedepanor, Rogelio Yave, ayer viajó a la ciudad de La Paz tras un ampliado departamental para entregar su voto resolutivo. Ante la falta de entrega de la harina subvencionada, que debía hacerse los primeros días de julio. Ahí se reunió con autoridades y aseguró que se lograron compromisos para que en estos días se efectúe la dotación de los insumos, pero se aguarda la reunión con las bases para determinar acciones.

“Estamos preocupados, la primera semana de julio debían entregarnos los insumos, pero a la fecha no lo hicieron, y esto perjudica nuestra producción. Antes comprábamos la harina, pero ahora el precio se ha incrementado y no es accesible; está en 450 bolivianos el quintal. Tendríamos que subir el precio, y tenemos un acuerdo hasta noviembre para mantener el precio del pan a 0,40 bolivianos. Entonces, para no incumplir esto, nuestra producción ha reducido al 10%”, mencionó por la mañana antes de su viaje.

También detalló que, haciendo cálculos, aun con insumos subvencionados, el costo de producción por unidad de pan es de 0,36 bolivianos, y que la ganancia es mínima. Aseguró que este sector hace todos los esfuerzos necesarios para abastecer los mercados y tiendas de barrio, cumpliendo con su compromiso de que el pan mantenga su precio.

“Es cierto que hay tiendas que venden a 0,50 bolivianos, otros incluso hasta 1 boliviano, y a ellos no les controlan. Son panaderías particulares, y eso nos genera conflictos, pues acusan al sector de ser responsables de ese incremento, pero no es así”, manifestó Yave.

En su voto resolutivo, exigen a las autoridades cumplir con la dotación de los insumos acordados, también a los dirigentes nacionales gestionar los encuentros con las diferentes autoridades. Además, dieron un plazo de 48 horas para el cumplimiento de estos puntos y advirtieron con un paro de 48 horas si no son atendidas sus demandas.

“Es lamentable que tengamos que llegar a esto. Nosotros trabajamos del día a día; si no hacemos pan, no tenemos el sustento diario. La situación está complicada para todos, solo pedimos que se cumplan los acuerdos firmados a principios de esta gestión. Nosotros no queremos perjudicar a nadie”, expresó el representante de los panificadores.