“Pasamos días en la fila sin servicios básicos”: Persisten los problemas de abastecimiento de combustible

En los surtidores de Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba y La Paz se observan camiones pesados en la fila. Hay conductores que lamentan que llegan de viaje y en vez de descansar tienen que estar en las estaciones de servicio.

Fuente: Unitel

Persisten las filas en surtidores del eje central en busca de combustible. Este miércoles se observan filas tanto en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.

Uno de los conductores que esperaba en el ingreso de uno de los surtidores de La Paz lamentó que llega de viaje y no puede descansar porque tiene que hacer fila en busca de combustible. “Pasamos días en la fila y aquí no tenemos servicios básicos, tenemos que estar hasta enfermos aquí”, lamentó a tiempo de indicar que ya no puede ni compartir con su familia.

